Feuerwehr in Steinen: Auch eine Hunderettung stand an

Zur Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Steinen kamen mehr als 200 Mitglieder und Gäste in die Wiesentalhalle in Höllstein.

Den Abend eröffnete Philipp Reimann als 1. stellvertretende Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Steinen (FFS).

Jugendarbeit: Es gab Berichte zur Jugend von Kai-Uwe Krieg und Bernd Glaser zur Altersabteilung. Die anwesenden Jugendlichen konnte Krieg direkt ansprechen: „Es ist mir immer eine besondere Freude, wenn ich bei euch miterlebe mit welch einer Freude ihr bei der Sache seid.“

Rückblick: Ein Bericht von Schriftführer Friedrich Wenzel erinnerte an das vergangene Jahr. Dichter als sonst sei die Folge von „fünf Kommandanten-Dienstbesprechungen sowie fünf Gesamtwehrausschuss- Sitzungen“ gewesen. Und Wenzel erinnerte an einen Vortrag des inzwischen verstorbenen Hildolf Schwald, in dem dieser die „dezentrale Struktur“ der FFS unter „Verweis auf die legendäre Gemeinderatssitzung vom 12. Juli 2005“ betonte.

Erinnerung an Einsätze: Umrahmt von den Kommandanten der Einzelabteilungen seiner Feuerwehr aus den ehemals selbstständigen Gemeinden Endenburg, Hagelberg, Höllstein, Hüsingen, Schlächtenhaus, Steinen und Weitenau berichtete Kommandant Walter Bachmann zu nahezu 100 Einsätzen. Bachmann listete die Einsätze auf. Bei einem Viertel sei es um Brände gegangen. 23 Personen habe man retten können. Aber dreimal habe es Tote gegeben. Mit Bildern erinnerte Bachmann auch an Einsätze, die er als „besonders bemerkenswert“ einstufte.

Rettung eines Hundes: Bachmann berichtete gar von der Rettung eines Hundes, der sich misslich verfangen hatte, als er eine Katze verfolgte, „die sich in eine Röhre unter einer Betontreppe gerettet hatte.“

Ausbildung: Und weiter erwähnte Bachmann Ausbildungen für jugendliche und erwachsene Teilnehmer seiner Feuerwehr. Es habe auch Beschaffungen gegeben. Dazu bekam man Mittel in Höhe von rund 350.000 Euro unter anderem für Fahrzeuge und Geräte wie Atemluftflaschen.

Auch Bachmann betonte wie schon Schwald im Jahr zuvor die besondere Struktur der FFS: „Das Konzept der Feuerwehr Steinen wird auch weiterhin auf ihren starken und eigenständigen Einsatzabteilungen basieren.“

Und wichtig sei auch die neue personelle Aufstellung für die FFS. Dazu werde in dieser Hauptversammlung noch „ein zweiter, ehrenamtlich tätiger Kommandant gewählt“.

Aus dieser Wahl ging dann mit 74 Stimmen von 145 Wahlberechtigten als neu eingesetzter zweiter stellvertretender Kommandant Dietmar Klande hervor.

Beförderungen, Ehrungen und Verabschiedungen: Im Anschluss an den Bericht von Bachmann gab es zahlreiche Beförderungen, Ehrungen und Verabschiedungen. Dazu wurden Beförderungsmarken an den Schultern von 16 Mitgliedern der FFS durch Bachmann ausgetauscht. Und es gab Orden und Geschenkkörbe für nahezu 20 Personen, die für „langjährige Zugehörigkeit“ ausgezeichnet wurden.

Aus dem aktiven Dienst der Feuerwehr verabschiedet wurden nach vielen Jahren: Rainer Dürr (43), Günter Endres (20), Markus Friedlin (43), Andreas Schöner (48), Ramon Schwald (50), Steffan Wellinger (36) und Markus Wienholz (43).

Dazu passten auch die anschließend Grußworte von Bürgermeister Günther Braun: „Herzlichen Dank“ für ihr Wirken „zum Wohle unserer Bevölkerung, hier in Steinen“.