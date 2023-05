Die 153. Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr Schramberg in der Kastellhalle Waldmössingen war gespickt mit hochgradigen Ehrungen. Werner Storz ist nun Ehrenkommandant.

Ganz im Sinne der Redewendung „das Beste zum Schluss“ zeichnete Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr zunächst Jochen Breithaupt, Alexander Fichter (beide Abteilung Tennenbronn) sowie Christian Wolber (Waldmössingen) für jeweils 25-jährigen Feuerwehrdienst mit Urkunde, Ehrenzeichen in Silber und einem Feuerwehr-Messer aus.

Für Reinhard Borho, Rolf Moosmann und Oskar Rapp (alle Tennenbronn) gab es für 40 Jahre Dienst in der Feuerwehr das Ehrenzeichen in Gold. Das Trio erhielt außerdem einen Gutschein zur Übernachtung im Feuerwehr-Hotel St. Florian in Hinterzarten.

Gesamtkommandant Claus Dierberger (links) und Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr (rechts) ehren Christian Wolber (von links), Alexander Fichter, Jochen Breithaupt, Rolf Moosmann, Reinhard Borho und Oskar Rapp für 25- und 40-jährigen Feuerwehrdienst. Foto: Herzog

Sieben Tage die Woche bereit

Die Oberbürgermeisterin hob in ihrer Laudatio sämtliche Lehrgänge, Aus- und Fortbildungen sowie nebenbei noch andere ehrenamtliche Funktionen in der Wehr hervor und dankte den Geehrten mit den Worten „Machen Sie weiter so“.

Rottweils Kreisfeuerwehrverbands-Vorsitzender Jürgen Eberhardt erinnerte daran, dass die Kameraden der Feuerwehr 24 Stunden am Tag und sieben Tage der Woche für die Rettung in Not bereitstünden. Jeder Einzelne stehe für die Ideale der Feuerwehr. Sie seien gute Beispiele für ehrenamtliches Engagement, womit sie Vorbilder für alle seien. Einen ganz wichtigen Teil ihrer Arbeit stelle die Kameradschaft dar. Gemeinde- und Stadtoberhäupter wüssten, dass auf sie Verlass sei, bekräftigte Eberhardt.

Für besondere Verdienste zeichnete er Gerhard Witz (Waldmössingen) Franz Schneider (Heiligenbronn) und Andreas Lehmann (Sulgen) mit der Verbandsmedaille in Silber aus. Witz war 16 Jahre und Schneider 14 Jahre Abteilungskommandant, Lehmann langjähriger Führer des ABC-Zugs und Schriftführer.

Kreisfeuerwehrverbands-Vorsitzender Jürgen Eberhardt (Zweiter von rechts) zeichnet Gerhard Witz (ab Zweiter von links), Franz Schneider, Andreas Lehmann und Werner Storz mit der Ehrenmedaille des Kreisverbands aus. Zu den Gratulanten gehören auch Gesamtkommandant Claus Dierberger (links) und Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr (rechts). Foto: Herzog

Viel Herzblut gezeigt

Werner Storz erhielt für 25 Jahre Stadtbrandmeister die Verbandsehrenmedaille in Gold. In dieser langen Zeit habe sich Storz als Führungskraft und Persönlichkeit über das übliche Maß hinaus verdient gemacht, unterstrich Eberhardt. Anschließend ernannte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr Werner Storz zum Ehrenkommandanten der Gesamtfeuerwehr Schramberg. Ihr zufolge trat Storz 1976 in die Feuerwehrabteilung Sulgen ein und leitete diese von 1989 bis 2009. Von 1996 bis 2021 übernahm er Verantwortung als Stadtbrandmeister für die Gesamtwehr und fünf Abteilungen.

Storz habe seine Aufgabe mit großem Einsatz und viel Herzblut erfüllt. „Er war für die Feuerwehr so etwas wie Angela Merkel für Deutschland, er war „der Kommandant“, verglich die OBin amüsant. Die gute Ausstattung der Feuerwehr Schramberg sei mit sein Verdienst, er habe sich auch für den Neubau und die zentrale Feuerwehrwerkstatt an der Rottweiler Straße in Sulgen eingesetzt. Für die Stadt und den Kreis sei Storz immer ein kompetenter Ansprechpartner für Feuerwehrangelegenheiten wie beispielsweise Brandschutz gewesen. Außerdem sei er seit 2008 amtierender stellvertretender Kreisbrandmeister, zählte Eisenlohr auf, worauf langanhaltender stehender Applaus folgte.

Unermüdlicher Einsatz

Gesamtkommandant Claus Dierberger (Sulgen) dankte allen Geehrten. Sie hätten sich untergeordnet, unermüdlichen Einsatz gezeigt, die Feuerwehr geprägt und zielführende Entscheidungen getroffen. Dies sei nur möglich gewesen, weil sie unzählige Freizeit dafür opferten und ihre Familien zur kurz kamen, bilanzierte Dierberger. Zum Brandmeister befördert wurde Markus Kaupp (Waldmössingen). Claus Dierberger, Emanuel Reuss (Tennenbronn) und Patrick Wöhrle (Schramberg) rückten durch die absolvierten Lehrgänge in den Dienstgrad des Oberbrandmeisters auf.