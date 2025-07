Zu einem Kleinbrand ist die Feuerwehr Schramberg-Sulgen am Samstag gegen 16 Uhr in den Bereich der Schule ausgerückt.

Alarm für die Feuerwehrabteilung Sulgen am Samstagnachmittag: Gemeldet wurde in brennender Mülleimer im Bereich des Stadions Sulgen unweit der Schule und der Turn- und Festhalle.

Am Aufgang zum Stadion brannte der Inhalt des dort aufgestellten städtischen Mülleimers.

Mit etwas Schaum konnte das Feuer schnell abgelöscht werden.

Zu Gründen des Brandausbruchs liegen der Redaktion keine Informationen vor.

Vor wenigen Tagen war die Feuerwehr schon einmal in Sulgen in diesem Bereich im Einsatz. Damals hatten Viertklässler in der Schule einen Handtuchhalter anzündet.