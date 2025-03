1 Die Feuerwehr Schramberg hatte am Freitag einen Einsatz beim Meierhof. Foto:

Zu einem Einsatz in den Meierhof zwischen Schramberg und Lauterbach wurde die Feuerwehr Schramberg am Freitag kurz nach 16 Uhr gerufen.









Link kopiert



Die Einsatzkräfte verschafften sich einen Zugang in den Keller, wo Rauch ausströmte. Bis auf eine Person hatten beim Eintreffen der Feuerwehr, so Sprecher Danny Barowka, alle Bewohner bereits das mehrstöckige Gebäude verlassen. Eine Person, die sich noch in einem der oberen Stockwerke befunden hatte, wurde von der Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht.