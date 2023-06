„Auf Sie ist immer Verlass“, begrüßte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr beim Sommerempfang am Freitag die Blaulicht-Organisationen um Feuerwehr, DRK, THW und Polizei – und hatte dabei etwas zu verkünden. „Patrick Wöhrle wird unser hauptamtlicher Stadtbrandmeister“, dürfe sie nun erstmals offiziell informieren.

Er sei vom Verwaltungsausschuss in nichtöffentlicher Sitzung gewählt worden und habe inzwischen auch seinen Versetzungsantrag unterschrieben. Wöhrle ist Berufsfeuerwehrmann und in Schramberg bis dato ehrenamtlich Abteilungskommandant der Talstadt-Feuerwehr sowie stellvertretender Stadtbrandmeister.

Auch Stellvertretung gewählt

Und seine Stellvertretung als Gesamtkommandant ist ebenfalls bereits geklärt: In der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr am 12. Mai wurde Emanuel Reuss zum ersten Stellvertreter des Stadtbrandmeisters der Freiwilligen Feuerwehr Schramberg gewählt. Zum zweiten Stellvertreter des Stadtbrandmeisters wurde Markus Kaupp gewählt.

Emanuel Reus (links) und Markus Kaupp freuen sich im Ratssaal über ihre Bestätigung als Stadtbrandmeister-Stellvertreter. Foto: Riesterer

Weil nach Feuerwehrgesetz und -satzung so nötig, stimmte der Ausschuss für Umwelt und Technik in seiner jüngsten Sitzung diesen Wahlen einstimmig zu. Markus Kaupp ist Abteilungskommandant in Waldmössingen, Emanuel Reuss in Tennenbronn – jener wurde in der Abteilungsversammlung bereits im Januar neu gewählt, was der Ausschuss ebenfalls bestätigte.

Patrick Wöhrle wird ab September seine Stelle als hauptamtlicher Stadtbrandmeister starten und Claus Dierberger ablösen. Dessen Vorgänger wiederum, der langjährige Stadtbrandmeister Werner Storz, erhielt im Rahmen des Sommerempfangs den Ehrenbrief der Großen Kreisstadt Schramberg.