1 Auch einige Tage nach dem Vorfall standen am Donnerstag die Ölspur-Schilder noch – als Vorsichtsmaßnahme. Foto: Riesterer

Feuerwehr: Zuletzt viele Einsätze

Mehrfach musste die Feuerwehr jüngst ausrücken, weil Fahrzeuge Öl oder andere Stoffe verloren haben. Einige Schramberger fragen sich derweil, weshalb die Ölspur-Schilder so lange stehenbleiben. Der Abteilungskommandant klärt auf.

Schramberg-Tennenbronn (fab). Die Schramberger Feuerwehr muss derzeit beinahe täglich zu Einsätzen ausrücken – wie am Dienstagabend, als ein unbekanntes Fahrzeug zwischen der Talstadt und Tennenbronn Öl verloren hat – der zweite Fall im August, nachdem ein anderer Verkehrsteilnehmer schon in der ganzen Innenstadt für das Aufstellen der "Ölspur"-Schilder gesorgt hatte.

Für eine Häufung solcher Fälle gibt es außer dem Zufall keine Begründung, sagt der Schramberger Abteilungskommandant Patrick Wöhrle: "In den meisten Fällen hat der Fahrer – wie kürzlich eben auch – seine Ölkanne beschädigt, ist irgendwo mit dem Auto hängengeblieben." Häufig handelt es sich beim Ausrückgrund "Ölspur" nicht unbedingt um Öl: "Genauso oft kommt es vor, dass Autofahrer ihren Tankdeckel offen lassen und der Kraftstoff bei jeder Kurve herausschwappt", sagt Wöhrle. Zuletzt könnten beispielsweise Baustellenfahrzeuge auch Hydraulik- statt Motoröl verloren haben.

Der Fahrer blecht

Egal was es war, das da letztlich auf die Straße getropft ist: Es besteht vor allem für Zweiräder erhöhte Rutschgefahr, weshalb die Feuerwehr stets unmittelbar Ölbindemittel streut – und das kontaminierte Mittel entsorgt. Weil dennoch unter Umständen eine gewisse Restgefährdung bestehen könnte, etwa wegen Rückständen in Straßenvertiefungen, bleiben die "Ölspur"-Schilder meist etwas länger stehen. "Letztlich entscheidet der jeweilige Baulastträger, wann die Schilder wieder wegkommen, auf städtischen Straßen also die Stadtverwaltung", sagt Wöhrle. "Dass das auch mal erst nach einigen Tagen geschieht, ist also eine reine Vorsichtsmaßnahme. Auch, weil der Baulastträger theoretisch haftbar wäre, würden die Schilder zu früh entfernt", erklärt Wöhrle. Das geschehe jedoch stets erst, wenn keine Restgefahr mehr zu erkennen ist.

Sicherheit vor ist auch das Motto, sollte einem im Straßenverkehr ein Auto auffallen, das Öl verliert oder den Tankdeckel offen hat. "Den Verkehr sollte man natürlich auf keinen Fall gefährden. Statt ›nur‹ bei uns oder der Polizei anzurufen, darf man aber versuchen, den Fahrer zum Beispiel mit der Lichthupe aufmerksam zu machen", so Wöhrle. Zum einen freue es Feuerwehr und Umwelt, wenn die Spur wenige Meter statt Kilometer lang ist. "Aber auch der Autofahrer selbst wird sich darüber freuen", sagt Wöhrle. Einsätze in Verbindung mit Personenkraftwagen seien nämlich für diesen kostenpflichtig.