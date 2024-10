Feuerwehr in Schramberg: Müssen zwei Wehrabteilungen umziehen?

1 Schneller von Schramberg in Sulgen oder umgekehrt? Die Drehleiter beim „Echtzeittest“ im Februar 2023 bei einem „Einsatzort“ auf dem Sulgener Kirchplatz. Foto: Wegner

193 Seiten umfasst der Bedarfsplan der Feuerwehr für die Jahre 2024 bis 2028, der jetzt dem Gemeinderat und den Ortschaftsräten vorgelegt wird. Spannendstes Thema: Die Frage nach der Zukunft der Wehrabteilungen Heiligenbronn und Waldmössingen.









Nicht umsonst werden am kommenden Donnerstag die Ortschaftsräte Waldmössingen und Tennenbronn sowie der Gemeinderat Schramberg gemeinsam ab 18 Uhr in der Kastellhalle in Waldmössingen tagen. Es geht um ein brisantes Thema: Die künftige Aufstellung der Feuerwehrabteilungen und ihre Bedingungen zum Schutz der Bevölkerung in Schramberg und in seinen Stadtteilen.