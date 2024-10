Feuerwehr in Schramberg

1 Stadtbrandmeister Patrick Wöhrle (von links), Brandschutzexperte Hermann Spanner und Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr diskutierten zum Thema Feuerwehr. Foto: Fritsche

Der neu erstellte Feuerwehrbedarfsplan sieht Schramberg beim Personal und der Ausstattung auf dem richtigen Wegen. Aktuellen Handlungsbedarf gibt es aber bei den Gerätehäusern.









Das wichtigste Ergebnis zum Brandschutz für die Bürger fasste Hermann Spanner von der Brandschutz Vier GmbH in der Waldmössinger Kastellhalle so zusammen: „Schramberg hat in dieser Hinsicht ein gutes bis sehr gutes Niveau“.