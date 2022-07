Feuerwehr in Schramberg

3 Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist am Donnerstagnachmittag Lauterbach im Einsatz. Foto: Wegner

Zu einer vermeintlichen Hilfeleistung sind Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt und Polizei am Donnerstag gegen 14.45 Uhr an den Lauterbach in Schramberg ausgerückt – wegen eines leeren Dreirads.















Schramberg - Die Alarmierung klang erst einmal beunruhigend: Denn neben einem Kinderwagen, den Wanderer von einem Weg aus in der Tiefe entdeckt haben wollten, sei zuerst auch von einem »Kind mit Behinderung im Wasser« die Rede gewesen, berichten die Einsatzkräfte vor Ort im Gespräch mit unserer Redaktion. Kein Wunder, also, dass die Schramberger Abteilung der Feuerwehr mit einem gesamten Zug zum Einsatzort kurz unterhalb des Sammelweihers eilte – und noch zwei Fahrzeuge von Sulgen als Hilfe anforderte.

Gefährt wird geborgen

Bei genauer Überprüfung stellte sich dann allerdings heraus, dass sich keine Person im oder am Bachbett befand. Der Kinderwagen stellte sich als Dreirad heraus, das die Einsatzkräfte aus dem unwegsamen Gelände hochbeförderten. Es hatte eine Art Sonnendach, was, so die Vermutung vor Ort, aus der Ferne wie eine Person ausgesehen haben könnte.

Weiteren Verlauf des Bachbetts durchsucht

Aufgrund des Zustands des Dreirads – es lag offensichtlich nicht erst seit kurzer Zeit dort – gab es leichte Entwarnung. Nichtsdestotrotz suchte die Schramberger Feuerwehr in der Folge das Bachbett und dessen Umgebung bis hinunter zur Geiußhalde ab, um ganz sicher zu sein, dass auch wirklich keine Person in Gefahr schwebt. Der stellvertretende Stadtbrandmeister Werner Storz ging vor Ort davon aus, dass der Kinderwagen möglicherweise illegalerweise entsorgt worden ist.