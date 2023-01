1 Claus Dierberger (rechts) ist aktueller Stadtbrandmeister, hier beim Einsatz im Sommer 2022. Der Gesamtkommandant ist nun als hauptamtliche Stelle ausgeschrieben. Foto: Archivbild Wegner

Der Stadtbrandmeister Schrambegs soll künftig hauptamtlich angestellt sein. Was einige Feuerwehrleute seit dem Beschluss des Gemeinderats noch vermisst haben, ist jetzt da: Die Stelle ist offiziell ausgeschrieben.















Schramberg - Nun ist es auf der städtischen Internetseite unter den Stellenangeboten schwarz auf weiß zu lesen: Ein "Hauptamtlicher Stadtbrandmeister (m/w/d)" ist "zum nächstmöglichen Zeitpunkt" gesucht. Aufgrund der steigenden Anforderungen, des immensen Zeitaufwands und der Fülle beziehungsweise Komplexität der Aufgaben werde es "zunehmend ambitionierter", diese Tätigkeit an der Spitze der Schramberger Feuerwehr ehrenamtlich auszuüben, hieß es von der Stadtverwaltung, als dem Gemeinderat im Juni vergangenen Jahres vorgeschlagen wurde, diese Stelle künftig ins Hauptamt zu führen.

Es gilt immerhin, mehrere Abteilungen mit mehr als 200 Angehörigen der Feuerwehr zu organisieren, weiterzuentwickeln, die Einsatzfähigkeit sicherzustellen und die Wehr für die Zukunft fit machen. Hinzu kommt die Fortschreibung der Feuerwehrbedarfsplanung. Nach dem langjährigen Stadtbrandmeister Werner Storz hat dieses Amt derzeit Claus Dierberger inne. Die Ausschreibung wurde neben der wie erwähnt begründeten Notwendigkeit durch die Aufgabenfülle mit dem Blick nach außen argumentiert: Fast drei Viertel der Großen Kreisstädte mit vergleichbaren Einwohnerzahlen hätten den Wechsel hin zu einem hauptamtlichen Stadtbrandmeister bereits vollzogen, hieß es im Sommer.

Vielfältiges Aufgabengebiet

Der vielfältige Tätigkeitsbereich spiegelt sich auch in den Aufgaben wider, die die Stadt in der Ausschreibung auflistet: So nimmt der Stadtbrandmeister die Aufgaben des Feuerwehrkommandanten nach dem Feuerwehrgesetz wahr – verantwortet die Aus- und Weiterbildung, hat die Einsatzleitung und -planung inne genauso wie die technische Bedarfsplanung. Hinzu kommen allgemeine Verwaltungsaufgaben – wie das erstellen der Einsatzberichte, der Abrechnungen oder dem Erstellen von Investitionsmaßnahmen – der Gesamtkommandant wirkt mit beim Aufstellen des Haushaltsplans für die Feuerwehr oder ist Teil des Verwaltungsstabs im Katastrophenschutz.

Wohnsitz bitte in der Nähe

Dass das nicht jedermann machen kann, ist klar: Bei der Gemeinderatssitzung des Beschlusses hatte Fachbereichsleiter Matthias Rehfuß zwei Wege aufgezeigt: So könne sich ein Beamter im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst bewerben, möglich seien aber auch Bewerber, die im mittleren Feuerwehrdienst sind und sich die Qualifikation in einem Lehrgang an der Landesfeuerwehrschule aneignen würden. Dazuhin "wünscht" die Stadt unter anderem Erfahrung im Einsatzdienst einer freiwilligen Feuerwehr oder einer Berufsfeuerwehr, Leistungsbereitschaft, Flexibilität, hohe Belastbarkeit, überdurchschnittliches Engagement und eine ausgeprägte Sozialkompetenz sowie die Bereitschaft, sich ständig weiterzubilden. Außerdem: "Der künftige Wohnsitz in beziehungsweise in der Nähe von Schramberg wäre von Vorteil."

Was bietet die Stadt?

Geboten werden den Bewerbern beispielsweise eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit mit Gestaltungsmöglichkeiten, flexible Arbeitszeitgestaltung für Ausgleich von Job, Familie und Freizeit, betriebliche Altersversorgung, Angebote zur Gesundheitsförderung und betriebliches Gesundheitsmanagement oder ein Zuschuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Bewerbungsschluss ist der 26. Februar.

Die Eingruppierung des Gehalts, heißt es weiter, erfolgt bis Entgeltgruppe 11 nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst oder, sofern die Voraussetzungen vorliegen, erfolge eine Einstellung im feuerwehrtechnischen Dienst bis Besoldungsgruppe A 12 nach dem Landesbesoldungsgesetz. Die Kosten im Haushalt bezifferte Fachbereichsleiter Matthias Rehfuß im Sommer auf 82 000 Euro brutto bei einer Beamtenstelle, zudem einmalig 15 000 Euro für den Arbeitsplatz und in der Regel 50 000 Euro für einen Dienstwagen.