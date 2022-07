Feuerwehr in Schramberg

2 Aus dem Tank der TLF 24 aus Lauterbach wird der Löschwasserbehälter nachgefüllt. Foto: Ziechaus

Zu einer groß angelegten Übung auf dem weiten Betätigungsfeld "Metalacker am Trombe" in Tennenbronn sind die Feuerwehren aus Tennenbronn, Lauterbach und Schramberg gefahren.















Schramberg-Tennenbronn - Das Sicherheitskonzept für das Metal-Open-Air im August wollten die Feuerwehren vor Ort ausprobieren. Nach diesem Konzept werden die umliegenden Feuerwehren bei einem Alarm vom Festival dorthin geschickt.

Die Annahme der Feuerwehren für die Übung waren Blitzeinschläge, die eine Versorgungshalle am Fuß des Geländes in Brand gesetzt hatten. Dicker Qualm drang aus der Halle, als Atemschutzträger die Tür öffneten, um nach einer vermissten Person zu suchen. Die wurde auch schnell gefunden und ins Freie gebracht. Inzwischen waren die ausgelegten und gefüllten Schläuche an die Wasserversorgung angeschlossen und es konnte gelöscht werden.

Gefüllte Schläuche liegen bereit

Für die Veranstaltung im August wurden mit Wasser gefüllte Schläuche mit Verschlussklappen am Wegrand für Notfälle ausgerollt. Die Wasserversorgung wird sonst von einem Löschteich bei der Reute gesichert.

Auch in einen Camper auf dem Campingplatz oberhalb der Bühne hatte ein Blitz eingeschlagen und den Bus in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Lauterbach war mit einem Löschfahrzeug aus Tennenbronn zum Löschen im Einsatz. Aus einem aufstellbaren Wasserbecken mit 3000 Liter Inhalt wurde das Wasser zum Löschen gepumpt. Für Nachschub fuhr das Tanklöschfahrzeug TLF 24 aus Lauterbach mit 4000 Liter-Tank zum nächsten Hydranten und füllte dann das Becken nach. Die Feuerwehr aus Lauterbach mit Kommandant Bernd Haas war kurz zuvor bei einem erneuten Waldbrand an der Straße nach Schramberg im Einsatz gewesen.

Zusammenarbeit läuft

Zur Überwachung der Übung wurde die Drehleiter aus Schramberg in Position gebracht, die im Notfall auch zur Personenrettung im Festgelände eingesetzt werden kann. So könnten sich die Wehren mit ihren speziellen Ausrüstungen im Ernstfall gut ergänzen und auch ein größeres Ereignis absichern, erklärte Einsatzleiter Claus Dierberger. Kommandant Emanuel Reuss leitete den Einsatz besonders an der Versorgungshalle. Rasender Kurier und Beobachter war Alexander Moosmann, der mit dem E-Bike die verschiedenen Einsatzstellen im Blick behielt.