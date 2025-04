Rückblick hielten die Abteilungen Schopfloch, Oberiflingen und Unteriflingen der Feuerwehr Schopfloch bei ihrer Hauptversammlung in der Iflinger Halle in Oberiflingen.

Kommandant Uwe Finkbohner begrüßte die Abteilung Schopfloch unter seiner Leitung, die Abteilung Oberiflingen unter Abteilungskommandant Siegfried Zeller, die Abteilung Unteriflingen unter Andreas Eberhard sowie die beiden Altersabteilungen.

Ziemlich konstant blieb die Zahl der Feuerwehrangehörigen mit 128 Mitgliedern. 80 Feuerwehrangehörige sind in den drei aktiven Abteilungen, 26 in der Jugendwehr und 22 in den Alterswehren Oberiflingen und Schopfloch. Eine Person mehr durch einen Zugang aus der Jugendfeuerwehr verzeichnete Finkbohner bei der Abteilung Schopfloch mit 31 Mitgliedern. 23 Übungen mit steigender Teilnehmertendenz seien abgehalten worden.

Fünf Brandeinsätze

15 Einsätze gab es: Brand, technische Hilfeleistung, Fehlalarm – es sei alles dabei gewesen, so Finkbohner. „Ein Auto war immer innerhalb von zehn Minuten da“, stellte er zufrieden fest.

Unter den Einsätzen waren fünf Brände (Traktorunfall Glatten, Sofabrand auf einer Veranda, Schütz Trafostation Homag, angezündetes Stroh auf einem Feld, Lkw-Brand am Ortsausgang Ost). Achtmal wurde die Wehr zu technischen Hilfeleistungen gerufen, darunter zwei Ölspuren, ein Peer-Einsatz, ein Verkehrsunfall auf der B 28/Hörschweiler Straße, ein Ausfall der digitalen Alarmierung und eine Türöffnung. Einmal rückte die Wehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes aus, und ein weiteres Mal zu einem Verkehrsunfall auf der B 28 Schopfloch Ost im Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr Horb. Zwei Fehlalarme Gasline-Container in der ehemaligen Kibri kamen dazu.

Viel Kapazität binde das Projekt „Umbau Seeger-Areal zum neuen Feuerwehrhaus“, so Finkbohner. Es gebe monatlich mehrere Treffen, aber er sei froh, dass es vorangehe. Bürgermeister Thomas Staubitzer denkt, dass die Wehr kommendes Jahr einziehen kann.

Fusion der Abteilungen

Im Ausblick wies der Kommandant auf den Einbau von Digitalfunk in die Einsatzfahrzeuge und die Planungen für die Fusion der Iflinger Abteilungen hin.

Wie gehabt 20 Aktive, vier davon in Tagesbereitschaft, sind in der Abteilung Oberiflingen, so Zeller. Sechs Jungs aus Oberiflingen sind in der Jugendfeuerwehr in Schopfloch. 29 Feuerwehrangehörige mit vier in Tagesbereitschaft tun Dienst in der Abteilung Unteriflingen, so Eberhardt.

Alle drei Abteilungen boten der Bevölkerung zudem einiges im geselligen Bereich an. Neben dem Maibaumstellen in allen drei Ortsteilen gab es auch Schlachtplatte und Sommerfeste in Oberifingen und Unteriflingen, die Sichelhenke in Unteriflingen oder den mittlerweile 14. Wandertag am 3. Oktober in Oberiflingen.

Dorfputz, Baumpflanzaktion und Christbaumsammeln

Für Jugendwart Kevin Haist gab Daniel Kugler den Bericht ab. Die stattliche Zahl von 26 Jugendlichen konnte gehalten werden. 14 Feuerwehrleute kümmern sich um die Ausbildung und Betreuung der Jugendlichen. Der Feuerwehrnachwuchs traf sich 28-mal zu Übungen und Aktionen wie Dorfputz, Baumpflanzaktion, Christbaumsammeln oder Mithilfe beim Gemeindejubiläum.

Über die Altersabteilung Schopfloch mit 15 Mitgliedern berichtete Jürgen Schultheiß, über die Altersabteilung Oberiflingen mit sieben Mitgliedern Andreas Zeller.

Ehrungen bei der Feuerwehr Schopfloch

40 Jahre

Oberbrandmeister Gunter Bauer von der Abteilung Schopfloch und Hauptfeuerwehrmann Gerhard Mutschler von der Abteilung Unteriflingen wurde eine hohe Ehre zuteil. Sie erhielten das Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Gold. Beide begannen ihren Feuerwehrdienst vor 40 Jahren in der Nachbargemeinde Glatten: Gunter Bauer in der Abteilung Glatten, Gerhard Mutschler in der Abteilung Böffingen.

Laufbahn Gunter Bauer

Im Jahr 2000 wechselte Bauer zur Feuerwehr Schopfloch. „Er hat sich dann hier in Schopfloch wie auch schon die Jahre davor tatkräftig eingebracht“, lobte Uwe Finkbohner. Besonders zu erwähnen sei die Tätigkeit im Ausschuss von 2001 bis 2022. Von 2011 bis 2018 war Bauer Kommandant. Er habe in dieser Zeit viele wichtige Entscheidungen getroffen und das Feuerwehrteam stets unterstützt, so Finkbohner. Was ihn auszeichne sei seine unermüdliche Aktivität und Bereitschaft, sich ständig weiterzubilden. Obwohl er sich in den vergangenen Jahren eher im Hintergrund aufgehalten habe, sei er nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Führungsteams. Ebenso ist Bauer bei den aktuellen Planungen für das neue Feuerwehrhaus aktiv im Bauausschuss tätig. „Du lebst den Leitspruch der Feuerwehr ,Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr‘ nicht nur in Worten, sondern in Taten“, lobte der Kommandant.

Laufbahn Gerhard Mutschler

Gerhard Mutschler, seit kurzem Ortsvorsteher von Unteriflingen, trat zum Jahresbeginn 1985 in die Feuerwehr Glatten, Abteilung Böffingen ein und wechselte dann nach seinem Umzug nach Unteriflingen am 1. Januar 1993 in die Feuerwehr Schopfloch, Abteilung Unteriflingen. Neben etlichen Ausbildungen war Mutschler von 2012 bis 2017 Kassenwart der Abteilung. „Gerhard ist ein Vorbild in Zuverlässigkeit, Kameradschaft und Einsatzbereitschaft für seine Kameraden“, so Finkbohner in seiner Laudatio. Bei allen Einsätzen sei er einer der Ersten, die das Feuerwehrhaus betreten und nach Übungen einer der Letzten, die es verlassen.