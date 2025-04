Viele Ehrengäste hat Rainer Zillinger, Kommandant der Gesamtfeuerwehr Schömberg, bei der Jahreshauptversammlung begrüßt. Die Wehr hat fünf Standorte und rund 180 Mitglieder. Es gibt dort viel Engagement. In Sachen Ausbildung leistet die Wehr Herausragendes. Sie hat eine Drehleiter und eine Drohnengruppe.

Wahlen Auf dem Programm standen Wahlen. Gesamtkommandant Rainer Zillinger und sein Stellvertreter Michael Kraft wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Schlagkräftiges Duo

„Ich freue mich, dass wir mit Rainer Zillinger und Michael Kraft ein schlagkräftiges und erfahrenes Duo gewählt haben“ kommentierte Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn die Abstimmung. Von den 91 Stimmen waren in geheimer Abstimmung nach Abzug von ungültigen Stimmzetteln, Enthaltungen und Neinstimmen 68 auf Zillinger und 76 auf Kraft entfallen.

Schlagkraft „Für die Aufrechterhaltung einer schlagkräftigen Feuerwehr bedarf es drei Komponenten“ erklärte der Bürgermeister. Zum ersten ausreichend Frauen und Männer, die sich ehrenamtlich einbringen, zum zweiten die notwendige Ausbildung, zum dritten die Ausrüstung, für die der Feuerwehrbedarfsplan die Grundlage bildet.

Finanzen Die finanzielle Situation sei jedoch sehr kritisch, räumte der Bürgermeister ein. Jede Investition sei für die Gemeinde eine Herausforderung. Wichtig sei, dass sich der Gemeinderat entschieden habe, die Fahrzeuge für die Abteilung Schwarzenberg und die Drehleiter anzuschaffen. Leyn ergänzte: „Die Aufgabenfelder für die Gemeinden und die Feuerwehren werden immer vielfältiger, die Krisenszenarien vielschichtiger.“

Mannschaftsstärke Der aktuelle Mannschaftsstand der Schömberger Wehr ist mit 183 (nach 188) leicht rückläufig.

Zahl der Einsätze Auch die Zahl der Einsätze ging von 139 im Jahre 2023 auf 120 im vergangenen Jahr zurück. Zillinger merkte an, dass man die Zahl der Fehlalarme in den Griff bekomme.

Jugend Jugendwart Jochen Buchholz freute sich darüber, dass neun Betreuer über 20 Jugendliche in der Ausbildung hätten.

Aufnahmen Per Handschlag begrüßten Zillinger und Leyn Lin Gackenheimer und Dennis Rochholz neu in der Feuerwehr.

Beförderungen Ihren ersten „Stern“ (Feuerwehrmann) erhielten Leah Marie Gründer und Maximilian Vieres. Letzterer war zum dritten Male für eine gelungene Präsentation verantwortlich. In den Rang eines Oberfeuerwehrmannes aufgestiegen sind Matthias Kaufhold, Felix Nagel, Jannis Rentschler, Philip Scharfenbaum, Hazem Sham, Ajoscha Dast, Johannes Leipi, Florian Mairhofer, Marvin Buchholz, Jannic Müller, Sascha Wachter und Jason Stöckel. Als Hauptfeuerwehrmann beziehungsweise Hauptfeuerwehrfrau stehen Cedric Dittus, Ulrike Rentschler, Johannes Schwämmle, Andreas Wallner, Sebastian Lindner, Julian Wernecke und Max Kappler in der Verantwortung.

Andra Landgraf und Christoph Hinderer sind neue Löschmeister. Stefan Maisenbacher wurde zum Oberlöschmeister befördert. Nils Bott, Markus Keppler und Peter Freiburger sind jetzt Hauptlöschmeister. Auch bei Robert Zillinger und Dominik Peking wechselten Rainer Zillinger und Matthias Leyn die „Schulterklappen“. Das Duo geht zukünftig als Brandmeister in die Verantwortung.

Ehrungen Elf Kameraden nahmen das Feuerwehrverdienstzeichen in Empfang. Für 15 Jahre in Bronze Ronny Koch und Robin Rometsch, für 25 Jahre Gunter Lörcher, Simon Lolo, Uli Neuweiler, Stephan Rattenberger, Adrian Zillinger und Christian Spieler (alle in Silber).

Das Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre erhielten Oberlöschmeister Oliver Maisenbacher und Hauptbrandmeister Gerold Kraft.

Höchste Ehrung

Star des Abends war Siegfried Kraft. Der Löschmeister wurde für 50 Dienstjahre mit Gold in besonderer Ausführung gewürdigt. Kraft stand gleich nochmals im Mittelpunkt. „Die höchste Ehrung bei der Feuerwehr ist eine Ehrenmitgliedschaft“, so Rainer Zillinger. Damit bedankte sich der Gesamtkommandant bei Gerold Dittus (Abteilung Schwarzenberg), Wolfgang Sehler (Abteilung Schömberg) und Siegfried Kraft (Abteilung Oberlengenhardt). Darüber hinaus wurde Marc Vent (15 Jahre Kommandant, zehn Jahre Stellvertreter) zum Ehrenabteilungsleiter der Abteilung Langenbrand ernannt.

Abschiede Aus diversen Aufgaben verabschiedet wurden Thomas Ackermann, Oliver Maisenbacher, Michaela Gießler, Christian Diener und mit Ulrich Wegner der dritte Gesamtwehr-Stellvertreter. Danach verabschiedete sich die Schömberger Wehr von Dirk Patzelt. Er scheidet am 30. April als Kreisbrandmeister aus.