Bei schönem Frühlingswetter konnte die Feuerwehr ihr traditionelles Fest in der Hauptstraße feiern.

Dazu öffnete sie die Tore am Gerätehaus. Und die Besucher waren wieder zahlreich gekommen. Für die Gaumen gab es neben Steaks und Grillwürsten original elsässische Flammkuchen, zubereitet von den Soufflenheimer Freunden der Feuerwehr, gebacken im speziellen, holzbefeuerten Ofen.

Die Kuchentheke bot ein reichhaltiges Angebot an leckeren Süßspeisen. Frisch gezapftes Bier und badischer Wein waren neben alkoholfreien Getränken der flüssige Ausgleich. Dazu unterhielt die Stadt- und Feuerwehrkapelle Schiltach mit ihrer lockeren Musik.

DRK vor Ort

Das DRK war mit ihrem Rettungswagen vor Ort und lud ein, ihn zu besichtigen. Normalerweise steht er in der Rettungswache, die seit Monatsanfang rund um die Uhr besetzt ist. Die Bergwacht Rottweil präsentierte eines ihrer Fahrzeuge und das entsprechende Equipment. Die Besucher konnten so sich über die Aufgaben und Ausrüstung der anderen Hilfs- und Rettungsorganisationen informieren.

Die Feuerwehr stellte den neuen Abrollbehälter „Notstrom“ der Öffentlichkeit vor. Die kleinen Festbesucher konnten in der Spielstraße nebenan Feuerwehrautos selbst fahren. Hier hatte die Wehr Tretfahrzeuge in Unimog-Form bereitgestellt. Aber auch Hüpfburg und andere Spielgeräte standen zur Auswahl. Rundfahrten mit den Löschfahrzeugen wurden angeboten und rege genutzt. Für die Sicherheit war eine Straßensperrung eingerichtet worden, so dass der Vorplatz für den Festbetrieb viel Freiraum bot.

So war es ein gemütlicher Nachmittag. Selbst der kurze Regenschauer am späten Nachmittag störte nicht.