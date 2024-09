Feuerwehr in Rottweil: Wie konnte es zum Brand bei Mielnik kommen?

Feuerwehr in Rottweil

1 Die Feuerwehr war mit 66 Einsatzkräften vor Ort. Foto: Cools

Schon wieder hat es bei der Firma Mielnik nahe Rottweil-Altstadt gebrannt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften musste ausrücken. Am Tag nach dem Brand stehen Fragen im Raum, wie es dazu kommen konnte.









Eine schwarze Rauchwolke, brennende Metallspäne, 66 Feuerwehrkräfte, 13 Fahrzeuge, Rettungsdienst, Polizei – ein Brand bei der Firma Mielnik am Standort Oswald-Klein-Straße sorgte am Montagabend für Aufruhr. Wir sprechen am Tag danach mit der Feuerwehr, der Polizei und dem Firmeninhaber. Wie konnte es dazu kommen? Zumal es schon der dritte Einsatz bei dem Schrott- und Recyclingunternehmen binnen kurzer Zeit ist.