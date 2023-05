Die Feuerwehr-Abteilung Rottweil hatte an Muttertag zum „Tag der offenen Tür“ in die Feuerwache in der Schramberger Straße eingeladen – und die Interessierten kamen zuhauf.

„In Spitzenzeiten haben wir mehr als 1000 Besucher gezählt“, freut sich Feuerwehrsprecher Rüdiger Mack, dass die Veranstaltung nun nach der Pandemie endlich wieder stattfinden konnte und auch so gut angenommen wurde.

Kinder haben an der Spritzwand ihren Spaß Foto: Siegmeier

Großes Interesse bestand nicht nur an den Führungen mit Stadtbrandmeister a.D. Rainer Müller durch das Gebäude, sondern auch an den Fahrzeugen, die in einer eigenen Schau besichtigt werden konnten. Vor allem die kleinen Gäste genossen es sehr, am Steuer der riesigen Autos zu sitzen und von so manchem Einsatz zu träumen.

Schnell ist klar: die Feuerwehr hat nichts von ihrer Faszination verloren. Das Interesse ist groß – vor allem an der Rottweiler Kinderfeuerwehr. Hier gibt es sogar eine Warteliste. Derweil konnten die Kleinen ihr Geschick an der Spritzwand nach Herzenslust ausprobieren. Auch die benachbarte Hüpfburg war sehr gut besucht. Und während es sich die Kinder hier gut gehen ließen, nutzen die Erwachsenen die Möglichkeit, beim Essen oder bei einer Kaffeepause miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die Ausstellung mit Ärmelabzeichen lockt in den Schulungsraum. Foto: Siegmeier

Im Schulungsraum war eine Ausstellung mit Ärmelabzeichen aufgebaut, die Bernd Müller seit vielen Jahren sammelt. Mehr als 2000 Abzeichen gab es hier zu sehen.

Enormes Interesse

Indes: Nicht nur beim „Tag der offenen Tür“ ist das Interesse an der Feuerwache groß, sondern auch sonst, wie Rainer Müller informierte. Besuchergruppen aus dem gesamten Land schauten sich das moderne Gebäude immer wieder gerne an, aber auch Schulklassen und Kindergärten seien im Rahmen der Brandschutzerziehung regelmäßig Gäste.