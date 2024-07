1 Die Feuerwehr pumpt das Wasser aus und hilft beim Retten der Ware. Foto: Ulrich

Ein kurzer Starkregen hat in Rottweil für einen großen Wasserschaden in einem Sportgeschäft gesorgt.









Link kopiert



Die Feuerwehr wurde um 17.34 Uhr in die Tuttlinger Straße alarmiert. Während es in der Innenstadt nun wenig regnete, ging in der Altstadt ein kurzer Starkregen nieder. In ein Sportgeschäft drang massiv Wasser ein.