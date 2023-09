So hatten sie sich den Feierabend nicht vorgestellt. Kurz vor 18 Uhr kam die Meldung „Gebäudebrand“. Blitzschnell waren 39 Feuerwehrmänner und acht Fahrzeuge vor Ort.

Zu einem Schreckmoment ist es am frühen Freitagabend in der Rottweiler Innenstadt gekommen. „Wir haben um 17.55 Uhr die Meldung B4 Gebäudebrand in der Innenstadt bekommen und waren innerhalb von vier Minuten mit dem ersten Fahrzeug vor Ort“, erzählt ein Sprecher der Feuerwehr Rottweil unserem Redakteur vor Ort.

Am Ende waren es acht Fahrzeuge und 39 Einsatzkräfte, die innerhalb weniger Minuten vor Ort waren. Alarmiert hatte die Feuerwehr ein Mitarbeiter eines Friseursalons in der Hochmaiengasse, nahe dem Schwarzen Tor. Er habe Rauch und das Piepen des Rauchmelders aus einer Wohnung im Obergeschoss wahrgenommen.

In der Mitte der Straße steht der Mülleimer, der den Einsatz ausgelöst hat. Foto: Terkowsky

„Bei unserem Eintreffen war bereits Rauchentwicklung an der Eingangstür wahrzunehmen“, erzählt Stadtbrandmeister Frank Müller. Der Rauch sei aus dem oberen Stock gekommen, ein Eindringen ohne Atemschutz nicht möglich gewesen.

Er findet lobende Worte für seine Männer: „Die haben nicht gleich gelöscht, sondern erstmal geguckt.“ Als Brandherd wurde schnell die Küchenzeile identifiziert. Genauer gesagt, ein kleiner Mülleimer. Dieser hatte aus bisher ungeklärter Ursache die starke Rauchentwicklung verursacht. Ein Feuerwehrmann habe ihn dann beherzt hinausgetragen. Verletzt wurde niemand.

Die Drehleiter steht bei Einsätzen für gewöhnlich direkt vor der Haustür. Foto: Terkowsky

Weiter habe man das Gebäude belüftet und zur Sicherheit mit der Wärmebildkamera nach möglichen Brandherden gesucht.

Insgesamt zeigt man sich zufrieden mit dem Zusammenspiel der Einsatzkräfte. Denn so ein Brand in der Altstadt, wo eh alles sehr eng ist, könne sich schnell ausbreiten, betont der Sprecher. „Fünf bis zehn Minuten länger, und wir hätten ein Problem gehabt“, ist sich auch Müller sicher.