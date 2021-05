Feuerwehr in Rottweil

1 Die Ausrüstung zu überprüfen und sie einsatzbereit zu halten, zählt zu den Aufgaben des neuen feuerwehrtechnischen Angestellten der Feuerwehr Rottweil: Rainer Knoblauch. Foto: Siegmeier

Feuerwehr ist seine Leidenschaft – seit mehr als 30 Jahren. Rainer Knoblauch absolvierte die klassische Laufbahn über die Jugendwehrwehr zu den Aktiven. Seit 1. April ist er Gerätewart der Feuerwehr Rottweil.

Rottweil - Rainer Knoblauch kennt die Feuerwehr Rottweil in- und auswendig. Und doch ist seit dem 1. April alles ein wenig anders. Während der 45-Jährige bislang, wie seine Kameraden auch, überwiegend in die Feuerwache kam wenn Training oder Einsätze waren, so hat er hier nun sein eigenes Büro und ein breites Aufgabenfeld.

Rainer Knoblauch ist Nachfolger von Hermann Alf, der 30 Jahre lang Gerätewart der Feuerwehr Rottweil war und sich nun in den Ruhestand verabschiedet hat. Der Begriff Gerätewart hat offiziell übrigens längst ausgedient: feuerwehrtechnischer Angestellter lautet die Berufsbezeichnung mittlerweile. Rainer Knoblauch fühlt sich wohl an seiner neuen Wirkungsstätte, das ist ihm schnell anzumerken. Mit den Gegebenheiten ist er vertraut, die Truppe kennt er bestens, seine Aufgaben auch. Gute Voraussetzungen für den Start also.

Das Aufgabenfeld von Rainer Knoblauch ist vielfältig und reicht weit über das Betanken der Fahrzeuge hinaus, denn ohne den feuerwehrtechnischen Angestellten wären Fahrzeuge und Ausrüstung der Wehr vermutlich nicht immer zum richtigen Zeitpunkt einsatzbereit.

Auch für die Atemschutzgeräte der Gesamtfeuerwehr Rottweil ist Rainer Knoblauch verantwortlich, reinigt und wartet sie. Schließlich muss im Ernstfall alles schnell und reibungslos funktionieren, und es darf keiner zu Schaden kommen. Die Verantwortung in diesem Bereich ist also besonders hoch. Die Geräte müssen nach jedem Einsatz und jedem Training geprüft und gereinigt sowie die Masken und Lungenautomaten desinfiziert werden. Gut 80 Atemschutzgeräte wartet er regelmäßig, aber auch die übrige Ausrüstung überprüft er und schaut, dass die Fahrzeuge alle komplett ausgestattet sind. Kleinere Reparaturen führt er ebenso aus.

"Doch das wird bei den neuen Fahrzeugen zunehmend schwieriger, da man zunächst einmal Geräte zum Auslesen benötigt. Das machen wir nicht selbst", erklärt der gelernte KfZ-Mechaniker. So kann er hier nur Terminie für die Werkstatt vereinbaren, aber das will schließlich auch gemacht sein.

Langweilig wird es nicht

Zu tun gibt es genug. So ist er etwa im Bereich der Ersatzbeschaffungen Bindeglied zwischen Stadtbrandmeister Frank Müller und dem Technikausschuss. Auch für die Abteilungen ist er Ansprechpartner, wenn etwas fehle, defekt sei oder neu gekauft werden müsse. "Man sitzt schon viel am Computer", betont er, denn die Kommunikation erfolgt überwiegend per E-Mail. "Langweilig wird es hier nicht", sagt er strahlend.

Fahrzeuge und Technik hätten ihn schon immer interessiert, Feuerwehrtechnik ebenso, und die Feuerwehr sei von Kindesbeinen an seine Leidenschaft. Und auf die Einsätze muss er in seinem neuen Amt ebenfalls nicht verzichten. "Das ist echt klasse. Ich konnte mein Hobby zum Beruf machen. Die Vielfalt der Aufgaben und die Abwechslung gefallen mir sehr gut", schwärmt Rainer Knoblauch, wenngleich er noch den einen oder anderen Lehrgang besuchen muss, um optimal für alle seine Tätigkeiten gerüstet zu sein.

"Ich bin froh und glücklich, dass Hermenn Alf mich in meinen ersten Wochen begleitet und eingearbeitet hat. Er hat mir vieles von seinem reichen Erfahrungsschatz mitgegeben", so Knoblauch anerkennend. Bei einem Alarm ist nicht nur die Tagesplanung dahin, sondern die neue Arbeit auch gleich definiert, denn nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz. Und der kommt bestimmt.