Genussführer 2022 Restaurants aus den Kreisen Calw und Zollernalb überzeugen mit regionaler Küche

Schlemmen und dabei die regionale Gastronomie unterstützen? Das geht. Allein ein Blick in den Genussführer 2022 genügt. Denn darin sind über 310 Betriebe in Baden-Württemberg zu finden, die besonderen Wert auf regionale Zutaten in ihren Küchen legen.