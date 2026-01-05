Feuerwehr in Rottweil im Einsatz: Hund stirbt bei Gebäudebrand in Neufra

In der Nacht auf Montag ist es im Rottweiler Ortsteil Neufra zu einem Großbrand gekommen. Während die Feuerwehr eine Person aus dem Gebäude gerettet wurde, konnte ein Hund nur noch tot geborgen werden.
Bei Eintreffen der Polizei in den frühen Nachtstunden am Sonntag stellten die Einsatzkräfte einen Kellerbrand in voller Ausbreitung fest. Eine Person wurde aus dem Gebäude gerettet und an den Rettungsdienst übergeben, teilte Sven Haberer, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbands Rottweil, vor Ort mit. Ein Hund wurde derweil noch im Gebäude vermisst.