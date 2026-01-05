Feuerwehr in Rottweil im Einsatz: Hund stirbt bei Gebäudebrand in Neufra

In der Nacht auf Montag ist es im Rottweiler Ortsteil Neufra zu einem Großbrand gekommen. Während die Feuerwehr eine Person aus dem Gebäude gerettet wurde, konnte ein Hund nur noch tot geborgen werden.

Bei Eintreffen der Polizei in den frühen Nachtstunden am Sonntag stellten die Einsatzkräfte einen Kellerbrand in voller Ausbreitung fest. Eine Person wurde aus dem Gebäude gerettet und an den Rettungsdienst übergeben, teilte Sven Haberer, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbands Rottweil, vor Ort mit. Ein Hund wurde derweil noch im Gebäude vermisst.

Aufgrund der massiven Brandentstehung sei sofort mit mehreren Trupps unter Atemschutz die Brandbekämpfung im Keller begonnen worden. „Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde der Hunde leider tot von den Einsatzkräften geborgen“, erläuterte Haberer.

Blitzeis rund um die Einsatzstelle

Die Einsatzkräfte fokussierten sich nach den Löschmaßnahmen auf die Suche nach Glutnestern im Keller und gesamten Gebäude.

Aufgrund der anhaltenden Minusgrade kam es zu sofortiger Eisbildung an der Einsatzstelle. Die Straßenmeisterei habe großzügig gestreut, um die Einsatzkräfte zu unterstützen.

Die Feuerwehr war mit rund 21 Fahrzeugen und etwa 90 Kräften im Einsatz. Ebenfalls vor Ort war Kreisbrandmeister Philipp Glunz, Fachbereichsleiter Bernd Pfaff und erste Bürgermeisterin Ines Gaehn. Auch das DRK war im Einsatz, um sich um die Bewohner zu kümmern.