9 Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto:

Großeinsatz der Feuerwehr in Rottweil am späten Mittwochabend: Ein Energiespeicher in einem Wohnhaus brennt. 65 Kräfte sind vor Ort, es wird ein langer, herausfordernder Einsatz bis in die Nacht.









Link kopiert



Eins gleich vorneweg: Einen solchen Einsatz gab es in Rottweil noch nie. Der Energiespeicher einer PV-Anlage ist im Keller eines Wohnhauses in der Breslauer Straße in Brand geraten. Beißender, bläulich-gelber Rauch ist schnell überall, die Bewohner retten sich ins Freie.