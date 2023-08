Die Feuerwehr Rottweil wurde am Mittwochmorgen zu einem ungewöhnlichen Einsatz alarmiert: In der Nähe des Parkhauses schlugen Flammen aus dem Boden.

Vor Ort zeigte sich, dass der Brand an der Stelle, an der die Schrankenanlage beim Norma-Parkplatz abgebaut worden war, entstanden ist. „Es schlugen da kleine Flammen aus dem Boden“, so Stadtbrandmeister Frank Müller.

Zu vermuten sei, dass dort noch Kabel blank im Boden liegen. Durch den Regen sei es dann wohl zu einem Kurzschluss gekommen. „Eine kleine Sache“, so Müller. Schon nach 15 Minuten war der Einsatz weitgehend beendet.

Der Bereich an der ehemaligen Schrankenanlage wird abgesperrt. Foto: Otto

Stromzufuhr muss abgestellt werden

Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und sieben Kräften vor Ort. Der Bereich wurde vorsichtshalber abgesperrt. Die Feuerwehr nahm dann Kontakt mit dem Parkhausbetreiber auf, damit die Stromzufuhr zum Bereich der abgebauten Schrankenanlage abgestellt wird.