Feuerwehr in Rottweil

4 Der Tiersteintunnel ist mit 655,4 Metern der längste Tunnel, den die Feuerwehr im Einsatzfall zu meistern hat. Foto: Siegmeier

Derzeit saniert die Bahn die Tunnel bei Rottweil. Auch die Feuerwehr Rottweil ist involviert, denn im Falle eines Brandes oder einer Menschenrettung wird sie alarmiert. "Eine Herausforderung", wie Feuerwehrsprecher Rüdiger Mack betont.















Rottweil - Gefühlt in Schrittgeschwindigkeit fährt das Tanklöschfahrzeug (TLF) auf dem schmalen Schotterweg neben dem Neckar. Herabhängende Äste, große Steinbrocken am Wegesrand oder sonstige Hindernisse erfordern vom Fahrer hohe Konzentration. Ganz am Ende des Weges geht es links steil bergan. Nun braucht der Fahrer seinen Kameraden, denn die Äste der Bäume kommen dem Fahrzeug auf den letzten Metern bedrohlich nahe. Geschafft.