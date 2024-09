Feuerwehr in Rottweil: Energiespeicher brennt – das sind die Hintergründe zum Großeinsatz

1 Der Einsatz läuft bis in die Nacht. Foto: Otto

Es war der erste Einsatz dieser Art in Rottweil: Im Keller eines Wohnhauses brannte der Energiespeicher einer PV-Anlage. Die Feuerwehr war die ganze Nacht über beschäftigt. Wir erkundigen uns am Tag danach zu den Hintergründen.









Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war am Mittwochabend in der Breslauer Straße im Einsatz. Im Keller eines Einfamilienhauses war ein großer Energiespeicher einer PV-Anlage in Brand geraten. Ein Schreckensszenario für viele – und der erste Einsatz dieser Art in Rottweil. Das Haus kann aufgrund gesundheitsgefährdender Gase vorerst nicht bewohnt werden.