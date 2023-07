Die Feuerwehr Rottweil rückte am Freitagmittag ins Haus St. Antonius, ein Wohnheim für Hörgeschädigte aus. Grund dafür war ein ausgelöster Brandmeldealarm.

Am Freitagmittag heulten in Rottweil die Sirenen auf: Die Feuerwehr Rottweil wurde gegen 12.45 Uhr ins Haus St. Antonius, ein Wohnheim für Hörgeschädigte, in die Johanniterstraße 35, gerufen. Dabei handelte es sich um einen Brandmeldealarm.

Kein Auslösegrund festgestellt

Das erste Fahrzeug des stellvertretenden Stadtbrandmeisters Rainer Knoblauch traf bereits vier Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle ein. „Nach einer Erkundung, die standardmäßig durchgeführt wird, konnten wir keinen Auslösegrund feststellen. Es handelte sich um einen Fehlalarm“, informierte Pressesprecher Rüdiger Mack.

Die Feuerwehr Rottweil war mit fünf Fahrzeugen vor Ort, die Polizei mit einem Fahrzeug. Einsatzleiter war Rainer Knoblauch. Gegen 13 Uhr rückten die Einsatzkräfte wieder ab. Auch Hausleiterin Beate Mayer war vor Ort und informierte sich über das Geschehen.