Feuerwehr in Rosenfeld: Die Drehleiter kommt beim „Brand“ zum Einsatz

Aus einem Auto mussten zwei Personen gerettet werden. Gleichzeitig brannte es – das alles freilich nur als Übung. Die Retter hatten jede Menge Zuschauer.
Eingebettet in ein kleines Oktoberfest war die unter anderem auch von Rosenfelds Bürgermeister Thomas Miller, dem Leidringer Ortsvorsteher Horst Lehmann und dem Heiligenzimmerner Ortsvorsteher Klaus May besuchte Hauptübung in Leidringen der aus den Abteilungen Rosenfeld, Bickelsberg, Brittheim, Leidringen, Heiligenzimmern und Täbingen bestehende Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Rosenfeld. Diese ist in Züge gegliedert ist, um eine koordinierte und effiziente Einsatzführung bei Großschadenslagen zu gewährleisten.