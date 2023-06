Die Feuerwehr-Abteilung Oberschopfheim feiert ihr 100-jähriges Bestehen mit einem großen Festwochenende an der Auberghalle. Vom 23. bis zum 25. Juni ist ein Programm geboten – ein Höhepunkt wird der Festumzug durch das Dorf am Sonntag sein.

Es ist ein Jubiläum, das die Kräfte vieler Freiwilligen um Abteilungskommandant Thomas Geiger bündelt. In unterschiedlichen Ausschüssen wurde eine Großveranstaltung für das Festwochenende vom 23. bis 25 Juni aus der Taufe gehoben. Mehrere Aktionen stehen auf dem Festprogramm, das die gesamte Bevölkerung am 24. und 25. Juni einbeziehen wird. Einer der besonderen Höhepunkte ist der große Festumzug am Sonntag, 25. Juni, ab 14 Uhr durchs Dorf. Viele Abteilungen haben ihre Teilnahme zugesagt.

Obwohl zwischen den Kameraden von 1922 und 2023 101 Jahre Feuerwehrgeschichte liegen, bleiben die Beweggründe für ihren ehrenamtlichen Einsatz die gleichen: Uneigennützig retten sie in Not geratene Menschen, löschen Brände und gehen für ihre Bevölkerung buchstäblich durchs Feuer. Weil das so ist, dürfen sie an ihrem Festwochenende auf ihre Bevölkerung und die Vereinsgemeinschaft zählen. 200 Arbeitsdienste hat Abteilungskommandant zu besetzen und bekommt diese auch mit ehrenamtlichen Helfern gestemmt.

Großer Umzug am Sonntag

Wenn am Wochenende das Fest eröffnet wird, liegen tausende von Stunden der Vorbereitung hinter der Mannschaft. Schon Jahre im Vorfeld wurde das 100-Jährige in den Blick genommen. „Ich bin sehr stolz darauf, was diese Mannschaft hier bisher geleistet hat“, betont der Abteilungskommandant im Gespräch mit unserer Redaktion. Am Sonntagmittag darf sich die Bevölkerung auf einen Umzug freuen. 22 Feuerwehren und Gruppen aus der Region kommen und nehmen an dem Festumzug teil. Selbstverständlich mit dabei sind die Feuerwehrkameraden aus Konstanz. Der Spielmannszug pflegt eine tiefe freundschaftliche Beziehung zu den Oberschopfheimern und das seit vielen Jahrzehnten.

Noch bevor es überhaupt eine Feuerwehr im Ort gegeben hat, waren alle Dorfbewohner vom 21. bis zum 50. Lebensjahr dazu verpflichtet, ihren Hilfsdienst zur Verfügung stellen. Nachdem im Jahr 1922 die Feuerwehr gegründet worden war, machte sich der Gemeinderat erst einmal an die Beschaffung von Helmen, Gurten und Leitern. Die Feuerwehr zählte damals 26 Gründungsmitglieder.

Neues Löschfahrzeug kommt nicht pünktlich an

Mehr als 100 Männer zählten sich damals zur Feuerwehr. Heute im Festjahr gehören der Feuerwehr 34 Männer und Frauen an. In der Altersabteilung sind 13 Kameraden. Neun Kinder und Jugendliche fühlen sich bei der Jugendfeuerwehr Friesenheim wohl. Alle wirken am Festwochenende mit und demonstrieren einen starken Zusammenhalt und eine tief empfundene Freundschaft.

Denn 100 Jahre plus ein Jahr später blickt die Feuerwehr auf tausende von Einsätzen zurück, die immer wieder eine große Herausforderung darstellen und jedoch über einen sehr hohen Ausbildungsstand bei der Einheit gut zu meistern sind. Erster Kommandant vor 101 Jahren war der Sägewerksbesitzer Felix Moser. Hinter dem Rathaus war der recht kleine Fuhrpark der Feuerwehr untergebracht. 1988 war es endlich so weit: Die Feuerwehr zog in ein modernes und standesgemäßes Feuerwehrhaus in der Meiersmattstraße. Von der Motorspritze bis zum Löschfahrzeug LF16/16 sowie LF10/6 und einem Mannschaftstransportwagen verfügt die Mannschaft von Thomas Geiger über intakte Fahrzeuge. Wirklich freuen dürfen sie sich auf ein neues Löschfahrzeug, das jedoch nicht mehr pünktlich zum Festwochenende geliefert werden konnte. Wer die Oberschopfheimer aber kennt, weiß, das nächste Fest steht bevor.

Das Programm

Am Freitag, 23. Juni, ist ein Festbankett mit Weinprobe für geladene Gäste geplant. Am Samstag, 24. Juni, ab 17 Uhr wird es eine Schauübung am Kindergarten St. Franziskus geben und um 20 Uhr spielt die Band „Bla-Bli-Bla-Blasmusik“. Am Sonntag, 25. Juni, findet ab 10 Uhr ein Ökumenischer Wortgottesdienst statt, um 11.30 Uhr startet das Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Oberschopfheim und um 14 Uhr der Festumzug durchs Dorf. Anschließend wird es Platzkonzerte rund um die Auberghalle geben. Das gesamte Festwochenende findet in und rund um die Auberghalle statt.