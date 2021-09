Feuerwehr in Oberndorf

1 von links: Bürgermeister Hermann Acker, Stadtkommandant Manuel Suhr und Ordnungsamtsleiterin Jana Wachter bei der offiziellen Schlüsselübergabe des neuen Wagens. Foto: Kopf

Feuerwehr: Bürgermeister Hermann Acker übergibt den Schlüssel offiziell an Manuel Suhr















Oberndorf. Bürgermeister Hermann Acker und Stadtkommandant Manuel Suhr strahlten am Freitagmorgen mit der herrlich scheinenden Sonne um die Wette. Das neue Führungsfahrzeug für den Kommandanten wurde offiziell eingeweiht. "Die Feuerwehr ist das ›A&O‹, sie gehen da hin, wo sonst keiner hin will. Daher investieren wir hier auch gerne", erklärte Bürgermeister Acker.

Das Vorgängermodell war 20 Jahre im Dienst und technisch nicht mehr auf dem neusten Stand. "Es geht um den Faktor Sicherheit. Die Fahrzeuge haben meist nicht viele Kilometer, diese dafür unter höchster Beanspruchung", berichtet Suhr.

Das neue Modell ist ein Audi Q5 mit Allradantrieb und wurde als Sammelbestellung zusammen mit dem Landkreis Rottweil und der Stadt Sulz angeschafft. Das Oberndorfer Fahrzeug wurde nun als erstes in Betrieb genommen.

Unter anderem hat es ein neues Blaulicht, welches deutlich auffälliger als beim alten Modell ist. "Das Fahrzeug entspricht dem aktuellen Stand der Technik", so Suhr.

Feuerwehr packt mit an

Dabei wurden einige Elemente des Audis, welche keinen Mehrwert bringen und die Kosten daher unnötig in die Höhe ziehen, aus dem Paket herausgestrichen. Die Firma "Rauber Funktechnik und Sonderfahrzeuge" aus Wolfach hat den feuerwehrtechnischen Ausbau übernommen, der Kofferraum wurde von der Feuerwehr Oberndorf in Eigenleistung präpariert. "Wir haben einige Handwerker in unseren Reihen und konnten dieses Thema daher intern lösen", erläutert Suhr.

Der Kofferraum ist ausgestattet mit einem Rettungsrucksack, einer Wärmebildkamera, einem Feuerwehrlöscher und zwei großen Warndreiecken zur Verkehrssicherung. Im vorderen Bereich ist eine Funkfreisprecheinrichtung integriert.

Das alte Fahrzeug, welches über zwei Jahrzehnte im Dienst war, wird nicht mehr genutzt und daher vermutlich verkauft. "Wir freuen uns wirklich sehr, dass Herr Suhr hier nun sehr gut ausgestattet ist. Städtische Einrichtungen wie die Feuerwehr oder das DRK haben bei uns oberste Priorität", so Acker.

Zudem hat er noch ein Lob für Manuel Suhr und seine Funktion als hauptamtlicher Stadtkommandant. "Diese Rolle hat sich total bewährt und ist so auch notwendig. Manuel ist total anerkannt und hat uns auch in Corona-Zeiten extrem geholfen". Anschließend machten sich die Beiden mit Ordnungsamtsleiterin Jana Wachter auf zur Premierenfahrt.