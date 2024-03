1 Ein Brand wurde in der Wasserfallstraße gemeldet. Foto: Suhr/Feuerwehr

Für die Feuerwehr standen am Wochenende gleich zwei Einsätze an.









Link kopiert



Nach dem Überlandhilfeeinsatz zum Großbrand in Dietingen-Rotenzimmern am vergangenen Samstag wurden die Einsatzabteilungen Oberndorf und Aistaig am Sonntagabend zu einem gemeldeten Gebäudebrand in die Oberndorfer Wasserfallstraße alarmiert.