Feuerwehr in Oberndorf: Auf die Aistaiger Kameraden warten große Projekte

Die Feuerwehrabteilung des Oberndorfer Teilorts im Neckartal ist personell gut aufgestellt. Am Horizont winkt jetzt auch ein neues Gerätehaus.

„Es geht mit großen Schritten vorwärts. Mit euch gibt es keinen Stillstand, und das ist gut so. Das mittlere Löschfahrzeug kommt, die Planung zum neuen Feuerwehrgerätehaus läuft, und das menschliche Miteinander passt besonders gut“, resümierte Abteilungskommandant Gerhard Jackl am Ende seiner Ausführungen bei der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Aistaig.

Er hatte zuvor im voll besetzten Vereinsheim über eine Feuerwehrabteilung berichtet, die mit 33 überaus engagierten Feuerwehrmännern und -frauen, 14 Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr, drei Männern in der Alterswehr sowie 13 Mädchen und Buben in der Schul-AG sehr gut aufgestellt sei.

Anforderungen steigen

Jackl sprach von stetig steigenden Anforderungen an die Wehr, die eine ständige Weiterbildung der Aktiven unerlässlich mache und konnte die Anwesenden über 34 Übungen und zahlreiche Lehrgänge informieren. Er sei stolz auf eine intakte, leistungsstarke und gut ausgebildete Feuerwehr Aistaig die im vergangenen Jahr nicht nur 19 Einsätze, sondern auch zahlreiche weitere Aktivitäten geschultert habe.

Jugendleiter Moritz Stier zählte viele Aktivitäten der Jugendfeuerwehr auf, bei denen sich die jungen Floriansjünger vorbildlich präsentiert und unter Beweis gestellt hatten, dass für den Nachwuchs bestens gesorgt ist.

Spitze bestätigt

Frank Ade präsentierte eine intakte Kasse, deren saubere Führung ihm von den Kassenprüfern Andy Kohler und Ramon Ferrer bestätigt wurde. Der Bericht von Schriftführer Bernd Pfau konnte im zur Einsicht aufliegenden Protokoll nachgelesen werden. Abteilungskommandant Gerhard Jackl und sein Stellvertreter Markus Pomorin wurden mit 23 von 24 Stimmen in ihren Ämtern bestätigt. Andy Kohler wird weiterhin als Kassenprüfer tätig sein.

Nach den Wahlen standen Ehrungen auf der Tagesordnung. Gerhard Jackl ist bereits seit 40 Jahren Mitglied der freiwilligen Feuerwehr und habe viel bewegt und angestoßen, sagte Markus Pomorin und bedankte sich für die „saumäßig gute Zusammenarbeit“ bei ihm. Für 25-jährige Tätigkeit bei der Feuerwehr bedankte sich der Kommandant bei Markus Pomorin, Michael Schorz und Ramon Ferrer mit einem Geschenk. Die offizielle Ehrung aller Jubilare wird am 27. März dieses Jahres beim Ehrungsabend der Gesamtwehr stattfinden.

Ereignisreiches Jahr

Stadtbrandmeister Manuel Suhr sprach von einem ereignisreichen Jahr mit vielen Einsätzen und Veranstaltungen und hob hier besonders das neue Konzept bei der Hauptübung hervor. Man finde in Aistaig eine gute Basis und einen hohen Ausbildungsstand vor und auch die Jugendarbeit sei äußerst positiv zu bewerten.

Auch Bürgermeister Matthias Winter fand anerkennende Worte und nannte die Aistaiger Wehr eine sehr aktive Abteilung der er großen Respekt zolle. Dankesworte gab es ebenfalls von Ortsvorsteher Frank Ade und von Josef Endress der sich im Namen der Vereine bei der Feuerwehr bedankte.