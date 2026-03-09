Feuerwehr in Oberndorf: Auf die Aistaiger Kameraden warten große Projekte

Die Feuerwehrabteilung des Oberndorfer Teilorts im Neckartal ist personell gut aufgestellt. Am Horizont winkt jetzt auch ein neues Gerätehaus.
„Es geht mit großen Schritten vorwärts. Mit euch gibt es keinen Stillstand, und das ist gut so. Das mittlere Löschfahrzeug kommt, die Planung zum neuen Feuerwehrgerätehaus läuft, und das menschliche Miteinander passt besonders gut“, resümierte Abteilungskommandant Gerhard Jackl am Ende seiner Ausführungen bei der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Aistaig.