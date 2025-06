1 Freuen sich über die Brandfrüherkennung (von links): Stadtbaumeister Sven Ketterer, Gesamtkommandant Feuerwehr Triberg Martin Schätzle, CEO Impuls Solution Tobias Schmidt, Abteilungskommandant der Feuerwehr Nussbach Patrick Hettich und Kreisbrandmeister Florian Vetter. Foto: Stadtverwaltung Triberg Es ist ein Pilotprojekt für den Landkreis: In Nußbach wurde jetzt ein System zur Brandfrüherkennung in Fahrzeugen und im Gerätehaus installiert. Das sind die Hintergründe.







Ein entscheidender Schritt in Sachen Brandschutz und Einsatzsicherheit ist getan: In Nußbach wurde offiziell das neue Frühwarnsystem zur Brandfrüherkennung in Feuerwehrfahrzeugen und dem Gerätehaus in Betrieb genommen. Außerdem wurde e Kreisbrandmeister Florian Vetter bei diesem Anlass vorgestellt.