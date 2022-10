3 In einem Container wurde ein Küchenbrand durch eine Fettexplosion simuliert. Foto: Bantle

Viele Zuschauer verfolgten die Herbsthauptprobe der Freiwilligen Feuerwehr Niedereschach. Gelöscht wurde ein nachgestellter Küchenbrand, ausgelöst durch eine Fettexplosion.















Link kopiert

Niedereschach - Realitätsnah und für die vielen Zuschauer vom fachkundigen Kommentator Pascal Rockenschuh überaus verständlich erläutert und begründet verlief die Herbsthauptprobe der Freiwilligen Feuerwehr Niedereschach am zurückliegenden Samstagnachmittag. Dank zweier für die Zuschauer einsehbarer Container, die gegenüber dem Gerätehaus platziert wurden, konnten die Zuschauer aus sicherer Entfernung nachvollziehen, wie ein Einsatz aus Sicht der Atemschutzgeräteträger abläuft, wenn diese in einem Gebäude zu einem Brandherd vordringen. Aufgezeigt wurde dies eindrucksvoll anhand des bei der Probe angenommenen und nachgestellten Küchenbrandes, ausgelöst durch eine Fettexplosion.

Eine von dicken Rauchwolken behinderte Sicht, und extreme Hitze, war das Erste, was die Atemschutzgeräteträger, nachdem sie im Gebäude waren und sich umsichtig und in Unkenntnis der örtlichen Begebenheiten, an den Brandherd heranarbeiteten, erwartete. Auch weiß man bei solchen Einsätzen nie, ob sich noch Bewohner im Haus befinden, die möglicherweise in einer hilflosen Lage sind. Ein Laie kann sich gar nicht vorstellen, was bei solchen Einsätzen alles zu beachten ist.

Dank der vielen Hintergrundinformationen von Rockenschuh und dem für alle anschaulich zu verfolgenden Übungsablaufes mit seinen vielen feuerwehrspezifischen Facetten waren doch manche Zuschauer erstaunt, welche körperlichen und mentalen Anforderungen auf die Mitglieder einer Feuerwehr im Ernstfall zukommen können. Vor diesem Hintergrund sparten die Zuschauer am Ende der Probe auch nicht mit wohlverdientem Applaus, der verbunden war mit der beruhigenden Feststellung, dass man sich in Niedereschach im Ernstfall auf professionelle Hilfe durch die Feuerwehr verlassen kann. Für die Zuschauer anschaulich war der Ablauf der Hauptprobe der Niedereschacher Feuerwehr gestaltet.