Pfrondorfer Fasnet Meereszauber, Malle-Feeling und ganz viel Party

Ein rauschendes Fest der Farben, Klänge und ausgelassener Stimmung – so lässt sich die 40. Pfrondorfer Fasnet am besten beschreiben. Unter dem Motto „Meereszauber & Malle Feeling – Tauch ein, feier ab!“ verwandelte sich die Festhalle in eine funkelnde Unterwasserwelt mit Partyflair. Wir haben die Bilder.