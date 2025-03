Zur Abteilungsversammlung der Feuerwehr Mitteltal im Kleintierzüchterheim hat Abteilungskommandant Hartmut Braun Gesamtkommandant Martin Frey, den Baiersbronner Kommandanten Benny Teufel, Kreisbrandmeister Frank Jahraus, Bürgermeister Michael Ruf, die Gemeinderäte Horst Medel und Dietmar Günter, die Altersabteilung sowie 27 Mann der Einsatzabteilung begrüßt.

Hartmut Braun berichtete laut einer Mitteilung der Abteilungswehr in seinem Jahresrückblick von 14 Übungen sowie 20 Einsätzen, bei denen das Spektrum von der technischen Hilfeleistung über zahlreiche ausgelöste Brandmeldeanlagen bis zu Sicherheitswachen, die der Unterstützung der örtlichen Vereine dienten, reichte.

Jugendfeuerwehrwart Nils Frey berichtete über die Aktivitäten der drei Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Mitteltal im vergangenen Jahr, Karl Gaiser über die der Alterswehr.

Neues Führungsduo

Auch Wahlen standen bei der Versammlung an. Marc Finkbeiner wurde zum neuen Abteilungskommandant gewählt, sein Stellvertreter ist Sven Merkel. Hannes Günter und Florian Züfle wurden als neue Mitglieder in den Ausschuss gewählt. In den Gesamtausschuss wurden Marc Finkbeiner sowie Andreas Fahrner gewählt.

Auch Beförderungen standen auf der Tagesordnung. Toni Bross und Kevin Sporer wurden zum Feuerwehrmann befördert, Nils Frey und Marcel Gamper zum Oberfeuerwehrmann, Hannes Günter und Christian Fahrner zum Hauptfeuerwehrmann sowie Marc Finkbeiner und Sven Merkel zum Löschmeister.

Dank an Braun und Schaber

Frank Jahraus und Michael Ruf dankten Hartmut Braun und dessen Stellvertreter Timo Schaber für ihren langjährigen Dienst in der Führung und wünschten der neuen Führung alles Gute für die Zukunft sowie unfallfreie Einsätze – und der gesamten Einsatzabteilung eine gute Kameradschaft im Jahr 2025 .