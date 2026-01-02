Feuerwehr in Lörrach: Kellerbrand in Röntgenstraße

1 Die Feuerwehr war im Einsatz (Symbolfoto). Foto: Anja Bertsch Über mehr als zehn Minuten hinweg waren am Freitagabend immer wieder Martinshörner in der Stadt zu hören.







Zu einem Kellerbrand in der Röntgenstraße wurde die Feuerwehr am Freitag gegen 16.50 Uhr gerufen. Wie der Lörracher Feuerwehrkommandant Michael Ortlieb auf Nachfrage unserer Zeitung sagte, standen am Freitag zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz. Über mehr als 20 Minuten hinweg waren am Freitagabend immer wieder Martinshörner in der Stadt zu hören. Bis Redaktionsschluss stand allerdings zum Geschehen nichts weiter fest.