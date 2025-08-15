Feuerwehr in Lörrach: In der Feuerwache geht es mitunter eng zu

Grünen-Politiker machen sich bei einem Besuch vor Ort ein Bild der Lage für die Einsatzkräfte.
Kürzlich besuchte die Landtagsabgeordnete Sarah Hagmann gemeinsam mit Fritz Böhler, dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen-Gemeinderatsfraktion in Lörrach, und Sabine Ehrentreich, Gemeinderätin der Grünen, die Feuerwehr in Lörrach. Im Gespräch mit Michael Ortlieb, dem Leiter der Feuerwehr, ging es unter anderem um die interkommunale Zusammenarbeit der Feuerwehren sowie den Wunsch, die alltägliche grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz im Dreiländereck zu stärken.