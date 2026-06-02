Feuerwehr in Jungingen: Abteilung sucht dringend Verstärkung

Die Mitgliederzahl der Junginger Feuerwehr liegt unter dem Soll. Kommandant Speidel und sein Stellvertreter Funk bitten die Gemeinde um Unterstützung bei der Mitgliedergewinnung.
Das kommt selten oder nie vor: Die Junginger Feuerwehr weiß sich keinen Rat mehr. In der zurückliegenden Hauptversammlung und nochmals in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates bat sie die Verwaltung um Hilfe bei der Suche nach personeller Verstärkung. Im Jahr 2025 traten fünf Angehörige aus, zwei „Quereinsteiger“ neu ein. Derzeit stehen 26 Feuerwehrleute im Dienst der Abteilung. 34 sollten es laut Bedarfsplan sein, 40 wären besser.