Feuerwehr in Heiligenzimmern: Leistungsabzeichen steht für Können

1 Jeder Handgriff muss sitzen bei den Prüfungen zum Leistungsabzeichen. Foto: Stehle

Die Feuerwehrabteilung Heiligenzimmern richtet die Abnahme der Prüfungen aus. 26 Gruppen sind am Start. Nach der Arbeit wird gefeiert.









Was für die Profisportler Olympia mit seinen Medaillen ist, sind für die Feuerwehren die Leistungsabzeichen in Gold, Silber und Bronze. Zu diesem Wettkampf sind in Heiligenzimmern 26 Gruppen aus dem Zollernalbkreis und anderen Kreisen angetreten, um ihr Können zu demonstrieren. Die Abteilung Heiligenzimmern als Ausrichter erreichte dabei nicht nur bei zwei Gruppen das Abzeichen in Bronze, sondern hatte darüber hinaus noch ein dreitägiges Fest organisiert.