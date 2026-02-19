Feuerwehr in Hechingen: Personalstand ist gut – zwei Feuerwehrhäuser machen Sorgen

Nur keine Panik, lautet das Fazit der Bedarfsplanung für die Hechinger Mannschaften. Die packen es auch in den nächsten fünf Jahren. Allerdings muss weiter investiert werden.

Die Hechinger Gewerbeflächen werden jedes Jahr größer, und damit wächst die Gefahr, was da alles Feuer fangen könnte. Gesamtstadtkommandant Frank Brecht hat es unserer Redaktion zum Jahreswechsel in den Block diktiert, und eben dies wird im aktualisierten Bedarfsplan der Freiwilligen Feuerwehr Hechingen bestätigt: Große Schadensereignisse seien möglich, heißt es in der Untersuchung der Firma Sinfiro, Brandschutzingenieure Balingen. Die Experten haben wie schon 2019 den Istzustand der Hechinger Truppe unter die Lupe genommen. Die neuerliche Fortschreibung der Feuerwehrbedarfsplanung ist angelegt bis 2031.

Wo Gefahrstoffe lagern​

Beim Gewerbe ist zu beachten, worum es sich genau handelt. So wurde im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats darauf verwiesen, dass etwa die Niederlassung einer Spedition immer mit Gefahrstoffen in Verbindung zu bringen ist. Freilich sind die Feuerwehren genauso bei Bränden in Wohngebäuden gefordert, und das nicht zu knapp. Frank Brechts einfache Rechnung: mehr Einwohner, mehr Löscheinsätze. Hinzu kommen Verkehrsunfälle auf den viel befahrenen Bundesstraßen 27 und 32 – aber nicht allein dort. Ebenfalls von Bedeutung: technische Hilfeleistung durch die Feuerwehr.​

Kommen die Hechinger Abteilungen ihren hohen Anforderungen weiterhin nach? Was braucht es, damit es langfristig so bleibt? Das ist der Knackpunkt der Bedarfsplanung: Die Gesamtwehr ist absolut ausreichend leistungsfähig, aber es werden Investitionen fällig, damit es auch in fünf Jahren noch so ist.​

Bevor es überhaupt an Gerät und Ausstattung gehen kann, muss über Menschen geredet werden: Gibt es noch immer genügend Männer und Frauen, die sich ehrenamtlich bei der Feuerwehr engagieren wollen? Es ist schließlich ein ebenso harter wie gefährlicher Job. Großes Aufatmen: Ja, die Mannschaften sind stark genug! Die Planung liefert es schwarz auf weiß: „Hechingen ist tagsüber und nachts ausreichend mit Personal versorgt.“

Personalstand ist gut​

Allerdings sind da gewisse Einschränkungen. So fehlt es teilweise in den Stadtteilen tagsüber an Kapazitäten. Nachts allerdings, wenn es gefühlt am häufigsten brennt, erfüllt jede Abteilung den sogenannten ersten Abmarsch: Die Leute sind in den geforderten fünf Minuten Fahrzeit zur Stelle, bis weitere Verstärkung kommt. Kleine Ausnahme: In Beuren könnte die Abteilung während der Nachtstunden an die Personalgrenze kommen.​

Konsequenzen hat Hechingen schon vor langer Zeit gezogen: Benachbarte Abteilungen bilden einen Löschzug. Damit ist die Personaldecke auf jeden Fall groß genug. Die Mitgliedergewinnung bleibt trotzdem ein Dauerthema. Das beackern die Mannschaften aber durchaus erfolgreich. Das Fazit zum Personalstand: Er ist gut, aber man muss ihn auch halten.​

Die fünf Minuten schaffen die Abteilungen, weil die Zollernstadt an der dezentralen Struktur festhält: Alle Stadtteile bis auf Stetten haben einen eigenen Standort. Das soll so lange aufrechterhalten werden, bis es von der personellen Bestückung her einfach keinen Sinn mehr machen würde, ein Gerätehaus zu unterhalten. Aber das ist noch Zukunftsmusik.​

Eine latente Schwachstelle im Hechinger Feuerwehrwesen packt die Stadt mit dem Griff in die Kasse an: In etlichen Ecken reicht die Versorgung mit Löschwasser aus dem System nicht aus. Ein altes Leiden. Die Wasserversorgung aufzurüsten, würde Unsummen kosten. Man hat sogar schon überlegt, Löschteiche anzulegen – und schnell wieder verworfen. Es braucht Löschfahrzeuge mit überdurchschnittlich großen Tanks. Aktuell laufen die Ersatzbeschaffungen.

Zwei Ausreißer​

Personal in Ordnung, Ersatzbeschaffungen auf dem Weg. Aber die Gerätehäuser! Da ist die Bedarfsplanung merklich kontrastreicher. Denn alle Niederlassungen sind als mindestens ausreichend charakterisiert – aber zwei nicht. Weilheim ist ein ganz klarer Fall für einen Neubau. Allein die Platzverhältnisse im Rathauskeller sind nicht aushaltbar. Das Gebäude ist Baujahr 1680, und die frühere Scheune wurde zur Garage umgebaut. Zwischen Wand und Feuerwehrfahrzeug passt gerade so eine Person. Nicht mehr tragbar sind die Umkleiden.​

Eher überraschend für die Öffentlichkeit ist, dass es in Sickingen Schwierigkeiten gibt: Der fällige Anbau ans gar nicht so alte Gerätehaus wird teuer, weil das Dach dabei Probleme bereitet.

Lob aus dem Gremium​

Wer würde als Verantwortlicher an der Feuerwehr knausern, wo es doch um Leben und Tod geht? Also muss auch in finanziell äußerst angespannten Zeiten mehr als etwas übrig sein für die Mannschaften. Ein Blick in den Haushaltsentwurf 2026 zeigt: Es ist mehr als etwas. Wie üblich fließt der Löwenanteil an die Kernstadtwehr, die mit Abstand größte Abteilung.​

Bürgermeister Philipp Hahn macht zum Fall Weilheim eine klare Ansage: Das ins Rathaus integrierte Gerätehaus könne man auf gar keinen Fall mehr weiterbetreiben. Ortsvorsteher Gerd Eberwein appelliert an Stadt und Gemeinderat, das Weilheimer Gerätehaus in die Haushaltsplanungen zu integrieren.​

Ein klares Bekenntnis zu den Feuerwehrprojekten liefert für die SPD-Fraktion Stadtrat Felix Miller. Freie-Wähler-Fraktionschef Werner Beck unterstreicht, dass man sich in Hechingen angesichts der gut aufgestellten Feuerwehr sicher fühlen könne. Stefan Hipp, der CDU-Fraktionsvorsitzende, bekräftigt, dass die Bevölkerung sich sicher fühlen könne, weil die Wehren hervorragende Arbeit leisteten.

Anschaffungen

Aussichten

Es gibt mehr und heftigere Hochwasser. Das stellt weitere Ansprüche an die technische Ausstattung der Wehren. Weil es im Sommer heiß sein kann und wochenlang kein Regen fällt, nehmen Wald- und Vegetationsbrände zu. Das ist ein weiteres Argument für die erhöhten Tankkapazitäten der Fahrzeuge. Bei Gebäudebränden ist zu beachten, dass der neuerdings begehrte Baustoff Holz gewisse Nachteile hat, wenn‘s brennt. Und dann können zwei Dinge zusammenkommen: Wenn es in Boll brennt und gleichzeitig der Strom streikt, wird es mit dem Löschwasser ein Problem, weil die Pumpen der Wasserversorgung ausfallen.

Neues Fahrzeug

In diesem und im nächsten Haushaltsjahr will Hechingen ein neues Tanklöschfahrzeug für die Kernstadtwehr finanzieren. Es ist ein TLF 4000, und das bedeutet, dass mindestens so viele Liter Wasser in den Tank passen. Ebenfalls für die größte Abteilung wird in diesem Zeitraum ein Einsatzleitwagen gekauft. Das ist ein mit Technik aufgeladener Transporter. Der Löschzug Nord (Bechtoldsweiler, Sickingen, Stein) erhält bis 2028 einen neuen Mannschaftstransportwagen. Ebenfalls im Warenkorb: Digitalfunk und ein neues Sandsacksystem, je für die Kernstadtwehr.