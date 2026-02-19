Feuerwehr in Hechingen: Personalstand ist gut – zwei Feuerwehrhäuser machen Sorgen

Nur keine Panik, lautet das Fazit der Bedarfsplanung für die Hechinger Mannschaften. Die packen es auch in den nächsten fünf Jahren. Allerdings muss weiter investiert werden.
Die Hechinger Gewerbeflächen werden jedes Jahr größer, und damit wächst die Gefahr, was da alles Feuer fangen könnte. Gesamtstadtkommandant Frank Brecht hat es unserer Redaktion zum Jahreswechsel in den Block diktiert, und eben dies wird im aktualisierten Bedarfsplan der Freiwilligen Feuerwehr Hechingen bestätigt: Große Schadensereignisse seien möglich, heißt es in der Untersuchung der Firma Sinfiro, Brandschutzingenieure Balingen. Die Experten haben wie schon 2019 den Istzustand der Hechinger Truppe unter die Lupe genommen. Die neuerliche Fortschreibung der Feuerwehrbedarfsplanung ist angelegt bis 2031.