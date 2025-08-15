Feuerwehr in Hechingen: Matratze brennt – Bewohner verletzt sich schwer

Die Feuerwehr Hechingen ist am späten Donnerstagabend in die Hechinger Oberstadt zu einem Zimmerbrand ausgerückt. Eine Person zog sich schwere Brandverletzungen zu.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist die Feuerwehr Hechingen zu einem Zimmerbrand in einer Arbeiterunterkunft in der Straße Auf der Lichtenau alarmiert worden. Dabei hat sich eine Person schwere Brandverletzungen zugezogen. Zwei weitere Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung, wie Einsatzleiter und Hechinger Gesamtstadtkommandant Frank Brecht unserer Redaktion mitteilt.

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte kurz nach 23 Uhr wegen einer unklaren Brandlage. Auch sei nicht klar gewesen, ob sich noch Personen im Gebäude befinden.

Vor Ort stand eine Matratze in Flammen. Diese hatten die Bewohner beim Eintreffen der Feuerwehr bereits aus dem Wohnhaus geschafft und mit Löschmaßnahmen begonnen. Insgesamt haben sich sieben Personen in der Arbeiterunterkunft aufgehalten, die laut einer Mitteilung der Polizei teils noch schlafend in ihren Zimmern aufgefunden wurden und evakuiert werden mussten. Neben dem 36-jährigen Schwerverletzten, der sich beim Löschen der Matratze Verbrennungen zuzog, wurden zwei weitere Bewohner zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Auch Polizeibeamter muss ins Krankenhaus

Vorsorglich musste sich auch einer der Polizeibeamten, wegen des Verdachts bei der Evakuierung Rauchgase eingeatmet zu haben, ins Krankenhaus begeben, konnte seinen Dienst nachfolgend aber weiter fortsetzen, wie die Polizei weiter informiert.

Gebäude derzeit nicht bewohnbar

Die Brandbekämpfung im Inneren sowie im Außenbereich konnte von den Einsatzkräften rasch abgeschlossen werden. Ein Einsatztrupp erkundete unter Atemschutz das verrauchte Gebäude und belüftete dieses. Derzeit sei das Gebäude nicht bewohnbar; Brandschäden müssten zunächst beseitigt werden, informiert Frank Brecht weiter. Daher habe man sich in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung um eine Ersatzunterkunft für die Bewohner gekümmert.

Im Einsatz war der Rüstzug der Feuerwehr Hechingen mit 24 Kräften, der Rettungsdienst mit großem Aufgebot, unter anderem mit der Bereitschaft Hechingen, sowie die Polizei. Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Marc Mayer war vor Ort.

Sachschaden beläuft sich auf 50 000 Euro

Das Polizeirevier Hechingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Diese deuten nach ersten Erkenntnissen darauf hin, dass der Brand im Bereich der Matratze in dem betroffenen Zimmer ausgelöst worden sein könnte.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich vorläufigen Schätzungen zu Folge auf etwa 50 000 Euro belaufen, heißt es von der Polizei abschließend.