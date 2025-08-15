Feuerwehr in Hechingen: Matratze brennt – Bewohner verletzt sich schwer

Die Feuerwehr Hechingen ist am späten Donnerstagabend in die Hechinger Oberstadt zu einem Zimmerbrand ausgerückt. Eine Person zog sich schwere Brandverletzungen zu.
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist die Feuerwehr Hechingen zu einem Zimmerbrand in einer Arbeiterunterkunft in der Straße Auf der Lichtenau alarmiert worden. Dabei hat sich eine Person schwere Brandverletzungen zugezogen. Zwei weitere Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung, wie Einsatzleiter und Hechinger Gesamtstadtkommandant Frank Brecht unserer Redaktion mitteilt.