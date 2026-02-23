Feuerwehr in Hechingen: Eine Drehleiter für Dieter Strobel

Mit der Mitgliederwerbung hat die Hechinger Kernstadt-Abteilung keine Probleme. Fünf Neue wurden jetzt aufgenommen. Ein Urgestein der Truppe war 47 Jahre bei den Aktiven.
Als wäre der Bericht über den neuen Feuerwehrbedarfsplan extra für diesen Termin erschienen: Die Abteilung Kernstadt der Freiwilligen Feuerwehr Hechingen erfüllt sämtliche an sie gestellten Herausforderungen – und eilt im Hinblick auf die Personalpolitik sogar mächtig voraus: Gleich fünf Neue, vier Männer und eine Frau, sind verpflichtet worden, und mit Dieter Strobel wechselt ein Urgestein nach 47 zu den Senioren. So lange lässt es sich also bestens aushalten bei der mittlerweile gut 70 Personen starken Hechinger Kernstadt-Truppe.