Feuerwehr in Hechingen: Eine Drehleiter für Dieter Strobel

Mit der Mitgliederwerbung hat die Hechinger Kernstadt-Abteilung keine Probleme. Fünf Neue wurden jetzt aufgenommen. Ein Urgestein der Truppe war 47 Jahre bei den Aktiven.

Als wäre der Bericht über den neuen Feuerwehrbedarfsplan extra für diesen Termin erschienen: Die Abteilung Kernstadt der Freiwilligen Feuerwehr Hechingen erfüllt sämtliche an sie gestellten Herausforderungen – und eilt im Hinblick auf die Personalpolitik sogar mächtig voraus: Gleich fünf Neue, vier Männer und eine Frau, sind verpflichtet worden, und mit Dieter Strobel wechselt ein Urgestein nach 47 zu den Senioren. So lange lässt es sich also bestens aushalten bei der mittlerweile gut 70 Personen starken Hechinger Kernstadt-Truppe.

Die hat sich am Samstag zur Hauptversammlung getroffen. Dabei wurde mehrfach Bilanz gezogen. Abteilungskommandant Martin Kreller tat dies über seine bislang fünfjährige Amtszeit. Die pandemiebedingte Umstellung auf kleinere Gruppen bestimmt weiterhin das Übungskonzept. Die Aufteilung in Gruppen- und Zugübungen verbessert nachhaltig die Ausbildungsqualität.

Etwas ganz Neues mit dem „Praktikumsmelder“

Und noch etwas Neues: Mit dem „Praktikumsmelder“ können neue Kameradinnen und Kameraden bei kleineren Einsätzen mit ausrücken und lernen dadurch Abläufe schneller, wie sie auch besser in die Mannschaft integriert werden. Bei den Maschinisten stellt der „Maschinistenpass“ seit 2023 das Instrument dar, mit dem die Eignung und die Ausbildung auf bestimmten Fahrzeugen gewährleistet werden kann.

Technisch ist die Wehr auf dem neuesten Stand. So wurde im vergangenen Jahr ein neuer Kommandowagen für die Zugführer beschafft. Ebenso liefen die Vorbereitungen zur Ausschreibung des Tanklöschfahrzeuges 4000 (Wassertank von 4000 Litern). Damit beabsichtigt man, den bei den jüngsten größeren Brandereignissen auftretenden Schwächen in der Löschwasserversorgung im Stadtgebiet entgegenzuwirken.

Die neu formierte und alte Führung der Stadtabteilung auf einem Bild vereint: Bürgermeister Philipp Hahn (links) und Gesamtstadtkommandant Frank Brecht (rechts) verabschiedeten Michael Binanzer (Zweiter von links) aus seinem Amt als stellvertretender Abteilungskommandant und gratulierten (dann von links) Alexander Selig Martin Kreller und Marco Mühlberger zur Neu- und Wiederwahl. Foto: Steinhilber

Ebenfalls für den Einsatzfall wurde ein neues Alarmdisplay beschafft, wie auch das zusätzliche Alarmierungssystem fürs Handy, „Alamos“. Getestet wurde die leichte Einsatzkleidung und dann auch beschafft, so dass diese nach und nach Einzug in die Spinde hält. Der digitale Einsatzstellenfunk wird bis zum Sommer folgen. Damit befindet sich die Mannschaft mit regelmäßigen Fort-, Aus- und Weiterbildungen auf städtischer Ebene sowie der des Kreises und des Landes auf einem herausragenden Stand. In den Startlöchern steht schon die Fortbildung für die Elektromobilität. Die diverse Ausbildung und Kompetenz zeigt sich auch in der Etablierung der Fachgruppen, in denen spezialisierte Einsatzkräfte für ABC-Einsatz, Drohne, Türöffnung, Drehleiter und Kran bestens gewappnet sind. Bei insgesamt 164 Einsätzen im vergangenen Jahr ist dies auch notwendig. Dabei überragen die Einsätze in technischer Hilfe (83) die Brandeinsätze (79) sogar. Dazu kamen zwei Gefahrguteinsätze. Bei diesen wurde die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Balingen intensiviert.

Von 60 auf 70 Aktive, unter anderem mit ihnen: In die Reihen der Stadtabteilung aufgenommen wurden Sven Wagner, Thorsten Killmaier, der zweite stellvertretende Gesamtstadtkommandant, Janik Wittner, Marlene Jetter und Jozsef Boli.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedete die Stadtabteilung ein Urgestein in ihren Reihen. Mit 18 Jahren zur Feuerwehr gekommen, war Dieter Strobel von 2000 bis 2010 als Abteilungskommandant maßgeblich am Wandel beteiligt. Nun wurde er 65 Jahre alt und tritt nach 47 Einsatzjahren in die Altersabteilung über. Mit stehendem Beifall und den passenden Präsenten bereiteten ihm die Wegbegleiter den gebührenden Abschied.

Befördert wurden in der Versammlung: Alexander Polossek, Paul Schlaier und Simon Alesi zu Feuerwehrmännern, Alexander Selig zum Löschmeister, Andreas Weber zum Hauptlöschmeister und Sascha Biesinger, der 1. stellvertretende Gesamtstadtkommandant, zum Hauptbrandmeister.

Mit den Wahlen der Abteilungsführung ging ein Wechsel einher. Martin Kreller wurde in geheimer Wahl in seinem Amt als Abteilungskommandant mit 45 Ja-Stimmen bestätigt. Verabschiedet wurde Michael Binanzer aus dem Amt des 1. stellvertretenden Abteilungskommandanten, das er 15 Jahre bekleidete und dabei stets ein echter Kamerad war. An seine Stelle rückte Marco Mühlberger als 1. stellvertretender Abteilungskommandant nach geheimer Wahl nach. Das Amt des 2. stellvertretenden Abteilungskommandanten übernimmt Alexander Selig.

Seinen allergrößten Dank fürs Wirken der Freiwilligen Feuerwehr zum Schutz der Bevölkerung brachte Bürgermeister Philipp Hahn mit dem Slogan „Gemeinsam stark für unsere Stadt“ zum Ausdruck. Stadt und Gemeinderat, das bezeuge auch der Feuerwehrbedarfsplan, stünden stets zu ihren Feuerwehren. „Auf Euch ist Verlass“, bescheinigte Gesamtstadtkommandant Frank Brecht der größten seiner Abteilungen.

Seinen Dank überbrachte Stefan Jetter vom Feuerwehrkreisverband für die stets gute Zusammenarbeit. Die Hechinger Kernstadt-Abteilung holt für ihr Jubiläum 2027 den Oldtimer- und Handspritzenwettbewerb des Landesverbandes nach Hechingen.