Auto-Notrufsystem führt Feuerwehr in Hardt in die Irre

3 Viele Einsatzfahrzeuge, aber zum Glück kein Unfall: An der Königsfelder Straße war viel Blaulicht im Einsatz. Foto: Dold

Die Technik war schuld: Den Feuerwehren wurde ein schwerer Unfall mit einer eingeklemmten Person gemeldet – und zwar an der Königsfelder Straße, Abzweigung Neubauernweg.















Hardt - Sofort machten sich die Feuerwehr Hardt unter der Leitung von Klaus Haberstroh sowie die Feuerwehr Schramberg ans vermeintliche Ort des Geschehens.

Nur: Dort war außer kräftigem Schneetreiben weit und breit kein Unfall zu sehen. Auch das DRK war vor Ort, musste aber bei der früheren "Tanne" unverrichteter Dinge mit abgestellten Fahrzeugen warten.

Unfall bei Mönchweiler

Wenig später kam die Aufklärung von der Leitstelle. "Es gibt keinen Unfall in Hardt", informierte Feuerwehr-Pressesprecher Sven Haberer. Vielmehr sei ein solcher am Ortsausgang von Mönchweiler in Richtung Villingen.

Das integrierte Notrufsystem des Unfallwagens kam offenbar bei dem Aufprall durcheinander. So wurde der letzte erfasste GPS-Standort an die Leitstelle durchgegeben – und der war am Ortsausgang von Hardt in Richtung Königsfeld.