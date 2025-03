1 Die Beförderten mit Klaus Haberstroh (links) und Bürgermeister Michael Moosmann (rechts). Foto: Ziechaus

Zu ihrer Jahresversammlung traf sich die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Hardt im Gasthaus Mönchhof.









Link kopiert



„Herausfordernde Einsätze“ hatten die Aktiven der Feuerwehr in Hardt im vergangenen Jahr zu bewältigen, erinnerte Kommandant Klaus Haberstroh an den Großbrand und an einen schweren Unfall.