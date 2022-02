1 Funkenflug auf dem Dachständer des Energieversorgers dieses Hauses in Göttelfingen löste einen Feuerwehreinsatz aus. Foto: Feuerwehr Eutingen

Gemeldet wurde der Feuerwehr am Samstagabend ein Dachstuhlbrand in Göttelfingen. Doch in Wirklichkeit war es ein Funkenflug am Dachständer des Stromversorgers.















Eutingen-Göttelfingen - Die Gesamtwehr Eutingen rückte am Samstagabend um 21.37 Uhr zum gemeldeten Dachstuhlbrand nach Göttelfingen in die Rathausstraße aus. "Ein Brand dieser Größe wird als Brand 5 alarmiert, was zur Folge hatte, dass auch die Feuerwehr Horb mit der Drehleiter einem großen Tanklöschfahrzeug sowie die Führungsgruppe Horb-Empfingen-Eutingen und eine größere Anzahl an Rettungsdienst-Einsatzfahrzeugen zur Einsatzstelle entsandt werden", berichtet die Feuerwehr Eutingen in ihrer Pressemitteilung.

Energieversorger EnBW wird hinzugerufen

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte aber kein Dachstuhlbrand ausgemacht werden. "Jedoch war ein leichter Funkenflug am Dachständer des Stromversorgers auf dem Dach des viergeschossigen Wohnhauses mit angebauter Scheune sichtbar." Aufgrund der Lagefeststellung wurde der zuständige Energieversorger EnBW zur Einsatzstelle hinzugerufen.

Sofort wurde ein Trupp unter Atemschutz mit einer Wärmebildkamera ins Gebäude geschickt, um den Bereich um den Dachständer zu kontrollieren. Ebenfalls wurde die Drehleiter der Feuerwehr Horb in Stellung gebracht. Die Erkundung des Angriffstrupps ergab, dass es zu keinem Brand im Dachbereich gekommen ist. Auch die Wärmebildkamera zeigte keine erhöhte Temperatur am Dachübergang und am Verteilerkasten, der direkt unter dem Dachständer angebracht war. "Bereits zu diesem Zeitpunkt konnten wir die Einsatzkräfte am Einsatzort stark reduzieren, da von keinem weiteren Brandereignis auszugehen war", berichtet die Eutinger Wehr.

Strom wird in dem Bereich abgesetzt

Die EnBW stellte den Strom in dem Bereich des Wohnhauses ab und kontrollierte den Dachständer unter Zuhilfenahme der Drehleiter. "Im weiteren Verlauf konnten wir weitere Einsatzkräfte aus dem Einsatz entlassen und übergaben zuletzt die Einsatzstelle an die EnBW die mit einem Reparaturtrupp in der Nacht noch den Defekt am Dachträger erfolgreich reparierte", berichtet die Feuerwehr.