Feuerwehr in Furtwangen

1 Pia Streifer (von links), Lorenza Klausmann, Melinda Buttice, Jessica Hertenstein, Theresa Schäfer, Naomi Müller, Rebecca Löw, Leonie Weis, Sabrina Hauser erreichen beim Feuerwehr Leistungswettbewerb das Bronze-Abzeichen. Die Kollegen Philipp Fischer (vorne links) und Dominik Fräulin ergänzen sie in einer zweiten, gemischten Gruppe. Foto: Das Geschlecht ist unwichtig, wenn es um Rettung geht – das finden auch die Frauen der Feuerwehr Furtwangen. Theresa Schäfer erzählt, wie Frauen in der Feuerwehr angenommen werden.







Dass nicht nur Feuerwehrmänner Brände löschen und Leben retten können, sondern auch Feuerwehrfrauen dazu in Stande sind, sollte schon lange klar sein. Dass das in Furtwangen der Fall ist, bewies eine reine Frauengruppe kürzlich bei einem Leistungswettbewerb in Tuningen – die Teilnehmerinnen erzielten nämlich Bronze.