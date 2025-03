Abteilungskommandant Thomas Brase hob die positiven Entwicklungen sowie den starken Gemeinschaftsgeist in der Abteilung hervor.

Besonders erfreulich war laut einer Mitteilung der Abteilung der Zugang eines neuen Mitglieds aus der Jugendfeuerwehr seit deren Reaktivierung. Mit nun 14 aktiven Feuerwehrleuten verzeichnete die Mannschaft einen leichten Zuwachs. Zwei weitere Übertritte in die Einsatzabteilung stehen in diesem Jahr an.

Brase lobte den hohen Ausbildungsstand. 2024 verlief vergleichsweise ruhig – lediglich ein Alarm wurde registriert. Mit 25 Übungen hielt sich die Abteilung einsatzbereit. Auch eine Gesamtübung mit der Abteilung Freudenstadt sowie eine Übung mit der Nachbarabteilung Musbach stand an.

Vielseitig engagiert

Ein Höhepunkt in kameradschaftlicher Hinsicht war der viertägige Jahresausflug ins Oberallgäu. Auch abseits des Feuerwehrdienstes engagierte sich die Abteilung. So wurden unter anderem die Weihnachtsbäume aufgestellt und Feste organisiert.

Jugendgruppenleiter Stephan Harastko berichtete über die positive Entwicklung der Jugendfeuerwehr. Seit der Reaktivierung ist die Mitgliederzahl auf elf Jugendliche angewachsen, darunter zwei Mädchen. In 15 Übungen erweiterten die Jugendlichen ihr Wissen und sammelten praktische Erfahrung. Für das laufende Jahr sind die Abnahme der Jugendflamme sowie eine 24-Stunden-Übung geplant.

Gert Müller informierte über die Alterswehr, die derzeit aus acht Mitgliedern besteht. Regelmäßige Treffen dienen der Kameradschaftspflege, darunter ein Grillfest mit dem Abteilungskommando sowie Veranstaltungen auf Kreisebene. Darüber hinaus übernahm die Alterswehr die Pflege der Wassertretanlage und der Sitzbänke in den Ortsteilen.

Tim Maier wurde zum Feuerwehrmann und Sven-Erik Jürgens zum Hauptfeuerwehrmann befördert. In ihren Grußworten würdigten die Redner das Engagement der Feuerwehrleute, die aktiv zum Schutz und zum gesellschaftlichen Leben der Ortsteile beitragen.