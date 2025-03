Abteilungskommandant Klaus Günther berichtete in der Versammlung, zu der er neben den Mitgliedern auch eine ganze Reihe von Gästen begrüßte, dass die Feuerwehr Dietersweiler einen Neuzugang hatte und aktuell 27 aktive Mitglieder zählt, darunter eine Frau.

Der Übungsbetrieb im vergangenen Jahr sei sehr gut gewesen so Günther. Die Wehr hatte 2024 neun Einsätze.

Lesen Sie auch

Wie die Abteilung weiter in einer Mitteilung berichtet, zeigte sich Günther zufrieden mit dem Ausbildungsstand seiner Truppe. Im Jahr 2024 wurde mit zwei Gruppen das Leistungsabzeichen in Silber absolviert. Außerdem wurde mit einem Großteil der Mannschaft die Zusatzausbildung „Einfache Rettung aus Höhen und Tiefen“ in Horb absolviert.

Mehrere Beförderungen

Günther dankte den umliegenden Firmen, die die Feuerwehr bei zahlreichen Aktivitäten unterstützten.

Sascha Bräger, Tobias Nowak und Marvin Liska wurden bei der Versammlung zu Oberfeuerwehrmännern befördert. Außerdem stand die Verabschiedung von Christoph Botz an, der die Abteilung verlässt, da er in seine Heimat Nordrhein-Westfalen zurückkehrt.

Jugendwehr gut aufgestellt

Marvin Liska berichtete über die Jugendfeuerwehr, die mit vier Mädchen und zehn Jungen gut aufgestellt sei. Sie absolvierten 22 Übungen, wobei es bei den Jugendlichen eine 24-Stunden-Übung gab, an der die aktiven Führungskräften beteiligt waren.

Holger Egger, Leiter der Alterswehr mit zehn Mitgliedern, berichtete, dass sich die Mitglieder der Alterswehr in regelmäßigen Abständen treffen, um die Kameradschaft zu pflegen. Es gab auch Treffen mit Mitgliedern der Alterswehren Freudenstadt und Wittlensweiler.