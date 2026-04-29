Feuerwehr in Epfendorf: Gemeinde weiß ihre Truppe zu schätzen

Die Hauptversammlung der Epfendorfer Gesamtwehr in Harthausen zeichnet ein positives Bild der Truppe – und der Nachwuchs hat Grund zu feiern.

Der Bürgermeister brachte es bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr Epfendorf mit ihren Abteilungen Harthausen, Trichtingen und Epfendorf in der Albblickhalle auf den Punkt: „Feuerwehr heißt da sein, wenn andere Hilfe brauchen.“ Damit beschrieb Mark Prielipp sehr gut, was die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr das Jahr über für die Bürger der Gemeinde leisten.

Gesamtkommandant Alexander Heim konnte neben zahlreichen Kameraden der Aktiven Wehr, der Alterswehr, der Jugendfeuerwehr und des Fördervereins auch Kreisbrandmeister Philipp Glunz in der Albblickhalle begrüßen. Er berichtete über 25 Einsätze im vergangenen Jahr.

Gut aufgestellt

Der Personalstand betrage 78 Mitglieder – davon fünf Frauen –, von denen 41 eine Ausbildung als Atemschutzträger absolviert haben und fünf als Zug- und 15 als Gruppenführer eingesetzt werden können. Der Gesamtkommandant bedankte sich bei der Mannschaft für ihr „großartiges Engagement“, wies aber auch auf Dinge hin, die man in Zukunft noch besser machen könne, wie beispielsweise die Teilnahme an Übungen.

Die Abteilungskommandanten Marcel Heim, Bernd Wiech und Daniel Necker gingen in ihren Berichten auf Einsätze und Veranstaltungen des vergangenen Jahres ein, bevor Ausbildungsleiter Mathias Roth eine lange Liste von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen im abgelaufenen Jahr präsentieren konnte – allerdings mit einem Wermutstropfen: Einige festgelegte Termine seien nicht wahrgenommen worden. So sei eine ordentliche Planung nicht möglich, zudem würden unnötige zusätzliche Kosten entstehen, sagte er.

Besondere Truppe

Christoph Heinzmann berichtete über die „First Responder-Gruppe“, die 2025 zu 92 Einsätzen alarmiert wurde. Die drei First Responder in Epfendorf sind aktiv im Rettungsdienst tätig, ausgebildete Rettungssanitäter und übernehmen bei Notfällen die ersten Maßnahmen. Sie werden bei zeitkritischen medizinischen Notfällen zeitgleich mit dem Rettungsdienst alarmiert.

Jubiläum

Erfreuliche Nachrichten gab es von Jugendleiterin Sarah Fink. Demnach bilde man derzeit 22 Kinder aus und führe diese mit feuerwehrtechnischen Inhalten als auch spielerischen Aktivitäten an den Feuerwehrdienst heran. Zudem stehe am 12. und 14. Juni das 50. Jubiläum der Jugendfeuerwehr an. Reiner Behr gab in Vertretung von Edi Widmann die Termine der Alterswehr bekannt.

Mit den Worten „Die Zukunft gehört denen, die sich vorbereiten, danke dass du bereit bist“, übernahm Alexander Heim mit Lena Ziegler, Laurin Stickel, Christoph Heinzmann und Tim Altner vier Neue in den Reihen der Einsatzkräfte auf.

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Bürgermeister Mark Prielipp bedankte sich bei den Anwesenden dafür, dass sie Menschen seien, auf die sich eine ganze Gemeinde verlassen dürfe. Sie würden das ganze Jahr über einen wichtigen Dienst leisten, und man wisse in Epfendorf sehr genau, was man an dieser Feuerwehr habe. Der Bürgermeister ging auf die immer anspruchsvoller werdenden Aufgaben ein, die viel Fachwissen, Erfahrung, Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein verlangten. Dazu wolle die Gemeinde durch ihre Unterstützung verlässliche Rahmenbedingungen bieten.

Ehrungen und Beförderungen

Kreisbrandmeister Philip Glunz stellte sich bei seinem ersten Besuch bei der Epfendorfer Feuerwehr vor und übernahm die Ehrungen und Beförderungen. Christian Vogel wurde für 40 Jahre im Dienst geehrt, Tim Köhle und Tim Staiger für 25 Jahre und Philipp Sauter ist 15 Jahre dabei. Zum Oberfeuerwehrmann/-frau befördert wurden Marius Groß, Yves Hartung, Adrian Schmid und Jasmin Dussling sowie Marcel Rouaz zum Hauptfeuerwehrmann und Jan Perthel zum Löschmeister.