Feuerwehr in Epfendorf: Gemeinde weiß ihre Truppe zu schätzen

Die Hauptversammlung der Epfendorfer Gesamtwehr in Harthausen zeichnet ein positives Bild der Truppe – und der Nachwuchs hat Grund zu feiern.
Der Bürgermeister brachte es bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr Epfendorf mit ihren Abteilungen Harthausen, Trichtingen und Epfendorf in der Albblickhalle auf den Punkt: „Feuerwehr heißt da sein, wenn andere Hilfe brauchen.“ Damit beschrieb Mark Prielipp sehr gut, was die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr das Jahr über für die Bürger der Gemeinde leisten.