Ein ungewöhnlicher Brand direkt in der Ortsmitte hat die Feuerwehr in Dunningen auf den Plan gerufen.

Die Feuerwehr Einsatzabteilung Dunningen wurde am frühen Donnerstagnachmittag und dem Einsatzstichwort „B 1-Kleinbrand“ in die Ortsmitte Dunningen alarmiert. Gemeldet wurde ein brennender Nadelholzbaum vor einem Bankgebäude.

Zufällig anwesende Feuerwehrangehörige veranlassten, dass Fahrzeuge auf einem angrenzenden Parkplatz entfernt wurden und lösten den Notruf aus.

Lesen Sie auch

Baum in Vollbrand

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Baum bereits in Vollbrand und drohte auf das benachbarte Gebäude überzugreifen, jedoch wurde dies durch das schnelle Eingreifen eines Trupps und Atemschutz verhindert und der brennende Baum konnte schnell abgelöscht werden.

Verrauchung in der Baum

Bei der Erkundung im Inneren des Bankgebäudes wurden im Erdgeschoss und in einem Obergeschoss eine leichte Verrauchung festgestellt. Das noch anwesende Personal wurde gebeten, sich ins Freie zu begeben. Die Räume konnten mit einem Hochdrucklüfter rauchfrei gemacht werden. Die an den Baum angrenzenden Grünflächen, wie auch die in der Nähe befindlichen Bepflanzungen auf Dachterrassen sind im Anschluss gewässert worden, zudem entfernte die Feuerwehr den betroffenen Baum. Wie dieser in Flammen geriet, dazu gibt es aktuell noch keine Angaben.

Im Anschluss wurde die Einsatzstelle und das Gebäudeinnere nochmals überprüft und der Polizei, beziehungsweise den Beschäftigten der Bank übergeben, teilt die Feuerwehr mit.

Die Feuerwehr Einsatzabteilung Dunningen war, unter Einsatzleitung von Abteilungskommandant Steffen Hils, mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Ebenso war die Polizei mit einem Fahrzeug vor Ort.